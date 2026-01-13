Москва: Нова атака срещу Иран би имала катастрофални последици

Руското външно министерство осъди намесата във вътрешнополитическите процеси на Иран

Използва се скандалният метод на "цветната революция"

"Kойто и да възнамерява да използва размириците", които се случват в Иран, "като претекст" за нова атака срещу Ислямската република, подобна на тази от юни миналата година, "трябва да е наясно с катастрофалните последици от подобни действия за ситуацията в Близкия изток и за световната международна сигурност".

Това заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова в изявление, публикувано на уебсайта на ведомството.

Захарова обвини "чуждестранни сили, враждебно настроени към Иран", че се опитват да "използват нарастващото социално напрежение, за да дестабилизират и унищожат иранската държава".

В изявлението й Русия осъжда чуждестранната намеса във вътрешнополитическите процеси на Иран, наричайки я "подривна".

"Използва се скандалният метод на "цветната революция", при който мирните протести, чрез усилията на специално обучени и въоръжени провокатори, действащи по инструкции от чужбина, се превръщат в брутални и безсмислени зверства, погроми и убийства на служители на реда и обикновени граждани, включително деца", пише Мария Захарова.

Иранското правителство обаче е готово да се ангажира с конструктивен диалог, за да намери ефективни начини за неутрализиране на негативните социално-икономически последици от враждебната политика на Запада, подчерта дипломатът.

Освен това Захарова нарече заплахите на Вашингтон за военни удари на иранска територия неприемливи.

"Тези, които планират да използват вдъхновени от чужбина вълнения като претекст за повтаряне на агресията срещу Иран, извършена през юни 2025 г., трябва да са наясно с тежките последици от подобни действия за ситуацията в Близкия изток и световната международна сигурност", категоричен бе дипломатът.

Тя изрази също мнение, че западният санкционен натиск върху Иран възпрепятства развитието на страната и създава икономически и социални проблеми. В резултат на това враждебни към републиката сили се възползват от нарастващото социално напрежение, за да дестабилизират и разрушат държавата.

Според Захарова, Москва поддържа контакт с руските дипломатически мисии в Иран. "Те работят както обикновено и са в постоянен контакт с руските си сънародници, пребиваващи в страната", отбеляза говорителят на руското външно ведомство. Министерството на външните работи им е препоръчало да се въздържат от посещение на многолюдни места и от правене на снимки и видеоклипове.

Протестите в Иран продължават от 28 декември. Демонстрациите първоначално започнаха на главния базар в Техеран, където собственици на магазини и студенти от няколко университета излязоха на улицата, недоволни от действията на правителството на фона на рязък спад на националната валута и покачващи се цени. В този ден риалът падна до исторически минимум от 1,45 милиона за долар. По-късно вълненията се разпространиха в провинциите на страната, припомня "Ведомости".

Reuters, позовавайки се на източник на агенцията, писа, че към 13 януари около 2000 души вече са загинали по време на протестите в Иран.

По време на телефонен разговор със секретаря на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани, секретарят на руския Съвет за сигурност Сергей Шойгу също осъди категорично опитите за външна намеса във вътрешните работи на Ислямската република.