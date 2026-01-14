Мария Захарова към ЕС: Фокусирайте се върху Гренландия, а не върху Иран!

Чиновниците на Европейския съюз (ЕС) е по-добре да се съсредоточат върху Гренландия, вместо да коментират ситуацията в Иран. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предават руски медии.

„Имам въпрос към европейските чиновници - Знаят ли къде се намират Гренландия и къде е Иран, поне приблизително? Защо коментират ситуацията в Иран, който е в съвсем друга част на света и далеч от тях, повече отколкото Гренландия? Защо ЕС отделя толкова внимание на Иран и толкова малко на Гренландия?“, отбеляза тя.

„Защо не насочат усилията си към Гренландия? Не ви ли се струва, че ситуацията в Иран се превърна в “спасителен повод" за чиновниците от ЕС да отвлекат вниманието на населението си от факта, че им отнемат острова, при това без референдум?“, допълни Захарова.