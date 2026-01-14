Следващият етап на конфронтация след Черно море ще бъде Балтийско море в рамките на 2-3 години, а паралелно с това ще започне конфронтация и в Арктика

Руският военноморски флот разполага с всички необходими сили и средства за справяне с проблема с пиратството в Черно мор. В това бе категоричен Валерий Половинкин, главен научен сътрудник на Държавния изследователски център "Крилов".

"Военноморските сили вече разполагат с достатъчно сили и съоръжения, за да се справят с този проблем. Трябва да се подготвим за следващия етап на конфронтацията след Черно море, който ще се проведе в Балтийско море в рамките на 2-3 години, и за паралелна конфронтация в Арктика", каза той в интервю за "Российская газета".

Половинкин заяви, че ако е необходимо, ВМС ще могат лесно да транспортират нови корвети от своите корабостроителници по вътрешни водни пътища както до Черно, така и до Балтийско море.

"И няма нужда да драматизираме прекалено идеята, че ще строим кораби с ограничено водоизместване. Те изпълняват функциите си перфектно за вътрешни морета", подчерта той.