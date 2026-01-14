МО на Русия: „Пион“ унищожи пункт за разполагане на украинските въоръжени в Харковска област

Още по темата: МО на Русия: Руски ПВО свалиха 11 управляеми бомби и две ракети HIMARS 13.01.2026 11:28

Стрелбата е извършена с осколочно-фугасни снаряди

Разполагащ с самоходна артилерийска установка „Пион“ от Западната група войски унищожи временен пункт за разполагане заедно с военнослужещи от украинските въоръжени сили в зоната на СВО в Харковска област. Това казаха от руското Министерство на отбраната.

„При изпълнение на бойна задача, един от екипажите на самоходни гаубици „Пион“ от Западната групировка унищожи струпване на личен състав на украинските въоръжени сили в Купянска посока. След получаване на разузнавателни данни, екипът на оръдейната артилерия зае позиция и нанесе прецизни удари на голямо разстояние. В резултат на огъня на самоходни гаубици „Пион“ е унищожен временен пункт за разполагане на украинските въоръжени сили“, се казва в изявлението.

От ведомството подчертаха, че стрелбата е извършена с високофугасни осколочно-фугасни снаряди на разстояние до 30 км.