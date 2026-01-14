Русия удари родния град на Зеленски, Украйна атакува Ростов на Дон

Русия и Украйна си размениха нови удари с дронове и през изминалата нощ, съобщава Ройтерс. Атаки бяха регистрирани както на руска, така и на украинска територия, като са нанесени щети по инфраструктурата и има пострадали цивилни.

Украинска атака с безпилотни летателни апарати предизвика пожари и разрушения в южния руски град Ростов на Дон, разположен на около 100 километра от границата с Украйна. Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар съобщи за два пожара в промишлен обект, без да уточнява за кой завод става дума. По-късно той уточни, че единият пожар е напълно потушен, а другият е овладян.

При удара са нанесени щети и на жилищни сгради. Ранени са четирима души, сред които и 4-годишно дете.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта системите за противовъздушна отбрана са свалили общо 48 украински дрона. По данни на ведомството 25 от тях са били унищожени над Ростовска област, 13 – над Ставрополския край, пет – над Брянска област, три – над анексирания Крим и по един – над Белгородска и Курска област.

В същото време Русия е извършила масирана атака с дронове срещу украинския град Кривой Рог в Днепропетровска област. Ръководителят на местната военна администрация Олександър Вилкул съобщи, че над 45 000 абонати са останали без електрозахранване, а повече от 700 сгради – без отопление.

Кривой Рог, родният град на украинския президент Володимир Зеленски, често е мишена на руски удари от началото на войната преди близо четири години. Зеленски призна снощи, че страната изпитва сериозни трудности, особено заради системните атаки срещу енергийната инфраструктура в разгара на зимата.