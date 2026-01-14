ЕС планира да назначи пратеник за преговори с Путин: Кой може да заеме поста?

След разговори, водени от Париж и Рим, се обсъжда изборът на влиятелен представител, който да защитава европейските интереси в преговорите относно Украйна. Европейските правителства оказват натиск върху ЕС за назначаването, опасявайки се, че Съединените щати могат да сключат сделка с Русия без тяхното участие.

Поддръжниците на плана – включително Франция и Италия – вече са осигурили подкрепа в Европейската комисия и сред няколко други държави, съобщиха трима дипломати и служители, запознати с преговорите при условие на анонимност пред Политико.

Според тях Европа може да поддържа „червените си линии“, като потенциалното бъдещо членство на Украйна в НАТО, ако ЕС има официално място на масата за преговори.

Кая Каллас, върховният представител на ЕС по външните работи, се позиционира като водещ кандидат за всяка роля в преговорите за бъдещето на Украйна.

„Ако Европа назначи специален пратеник, въпросът е кого ще представлява той и на кого ще се отчита“, посочи Волкер.

„Ако това е председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен, това би изключило Кая Каллас и Службата за външни действия — повечето пратеници обикновено са от там. Но тогава позицията ще е твърде ниска за директен диалог с Путин и няма да сработи.

„От друга страна, мога само да си представя дебатите в Комисията, ако Съветът на ЕС назначи пратеник. Това просто няма да мине.“

Официални лица отбелязват, че ключови детайли на длъжността все още не са уточнени — например дали пратеникът ще представлява само ЕС или по-широка „коалиция на желаещите“, включително Великобритания и други държави. Не е решено и какъв дипломатически ранг ще има, както и дали ролята ще бъде формално заетa от бюрократ, или неофициално възложена на действащ национален лидер.

Италианският министър Джованбатиста Фацолари — влиятелен съюзник на премиера Мелони, заяви през уикенда, че бившият италиански премиер Марио Драги трябва да бъде предложен за специален пратеник.

Четирима други дипломати посочват, че финландският президент Александър Стъб също е разглеждан като възможен представител на Европа в разговори с Вашингтон и Москва. Опитният дипломат с центристко-десен профил е изградил приятелски отношения с Тръмп по време на голф игри, като страната му граничи с Русия и е била обект на хибридни кампании от Кремъл.

Според един от тях, разчитането на „действащ лидер“ дава повече свобода в изказванията, но поставя въпроса за момента на диалога с Путин.

„Съществува ли риск, че ако го направиш, по някакъв начин легитимираш позициите му?“