Захарова: Кремъл осъжда терористичните атаки срещу цивилни кораби в Черно море

Автор: Труд онлайн
Русия

Русия остро осъжда терористичните атаки на киевския режим срещу цивилни кораби в Черно море. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предават руски медии.

Захарова подчерта, че Кремъл е съгласен с позицията на Казахстан относно важността на предприемането на мерки за безопасен транспорт на петрол. Според нея е необходимо да се "разсъждава престъпният режим в Киев", за да се осигури транспорта.

"Смятаме тази варварска атака за още едно потвърждение, че Киев не само не се интересува от глобалната енергийна стабилност, но и не се интересува от интересите на Казахстан, с които уж искат да развиват отношения, както и на американските си партньори, най-големите акционери на КПК", обясни дипломатът. 

Захарова добави, че Руската федерация подкрепя тезата на Астана за необходимостта от съвместни стъпки за изключване на нови терористични атаки срещу танкери.

