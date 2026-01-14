Нова заплаха за украинската авиация: Русия въоръжава реактивните изтребители „Шахед“ и „Геран-4“ с ракета „въздух-въздух“ Р-60

Русия продължава да експериментира с въоръжаването на дронове „Шахед“ с ракети, предназначени за поразяване на въздушни цели. Последният случай е свързан с оборудването на реактивен „Шахед“, обозначен като „Геран-4“, с ракета „въздух-въздух“ Р-60, пише военното издание Defense Express.

Наскоро от украинските сили за отбрана беше свален реактивен дрон с голям обсег от този тип. Снимките са получени от Defense Express от собствени източници.

Наличието на реактивен двигател е ясно видно от видимия въздухозаборник.

От техническа гледна точка, няма фундаментална разлика в начина, по който се използва тази комбинация от дрон и ракета, в сравнение с по-ранния случай на Геран-2, въоръжен с Р-60, свален за първи път на 1 декември 2025 г. Както и преди, ракетата е монтирана на стандартен самолетен пилон, прикрепен по централната линия на фюзелажа на дрона.

Същевременно, използването на ракета Р-60 на „Геран-4“ обективно представлява по-големи рискове за украинските пилоти. Причината е значително по-високата скорост на дрона с реактивен двигател, оценена на 350–500 км/ч, в сравнение с около 180 км/ч за витловия „Шахед“. Това позволява на „Геран-4“ да се приближава до хеликоптери много по-бързо и да маневрира по-активно поради по-високата си скоростна лента.

Освен това, ракетата Р-60 има обсег на изстрелване до 7–8 км. Основно предизвикателство за оператора обаче остава засичането на целта, тъй като инфрачервената търсачка на ракетата има относително тясно поле на видимост от приблизително 24–34 градуса, в зависимост от това дали е ранен вариант на Р-60 или Р-60М.

Също така е разумно да се очаква, че врагът може да се опита да оборудва дронове с реактивен двигател с преносими зенитно-ракетни комплекси (ПЗРК). Още през януари 2026 г. руските сили съобщават, че са се опитали да монтират такива системи на „Геран-2“ . Друг потенциален път за експериментиране може да включва така наречения „ Геран-5“, иранският „Карар“ , който, въз основа на иранския опит, може да бъде въоръжен и с ракети „въздух-въздух“.

Накрая е важно да се отбележи, че тези експерименти и опити за атакуване на украински самолети и хеликоптери с помощта на дронове Shahed са възможни благодарение на установяването на контролни връзки, базирани на mesh-модемни мрежи. Следователно противодействието на тези канали за контрол трябва да остане основен приоритет.