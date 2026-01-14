"Газпром": Запасите на газ в Европа се приближават до историческо дъно

Запасите от газ в подземните хранилища (ПГХ) в Европа продължават да намаляват, приближавайки се до историческо дъно, съобщи "Газпром" в своя Telegram канал.

"Запасите от газ в европейските подземни хранилища се приближават до исторически ниски нива. Според Gas Infrastructure Europe (GIE), към 12 януари степента на заетост на европейските подземни хранилища за газ е спаднала до 53%, оставяйки 53,9 милиарда кубически метра газ. Това е с 4,1 милиарда кубически метра по-малко, отколкото на същата дата през зимния сезон 2017/2018 - най-суровия за европейските хранилища. Тогава беше изтеглен най-големият обем газ, оставяйки останалите резерви на най-ниското си ниво за всички години на наблюдение", се казва в изявлението на холдинговата компания.

"Така, на 12 януари, степента на заетост на подземните газови хранилища в Холандия вече беше паднала под 40% до 39,5%. Единственият път, когато холандските хранилища са имали по-малко газ, е бил през сезон 2021-2022", уточняват от "Газпром".