Руски сили освободиха около осем населени места

Въпреки че украинското командване се опитва да спре настъплението на руските войски, тези планове са били осуетени, заяви генерал-майор Валерий Герасимов, началник на Генералния щаб на Русия, по време на инспекция на Центъра за бойни групи, съобщават руски медии.

Руските сили разширяват буферната зона в граничните региони Суми и Харков, заяви висшият генерал.

Докато украинските командири се опитват да направят всичко възможно, за да спрат настъплението на руските войски, „без да се съобразяват с жертвите“, тези планове са осуетени.

Украинските войски са направили опити да демонстрират своето предполагаемо присъствие в Купянск, включително чрез издигане на украински знамена, но „тази дейност е била отблъсната“.

Бойната група „Север“ „продължава да изпълнява задачи за разширяване на буферната зона“ в граничните украински области Суми и Харков.

Руските войски напредват „практически във всички посоки“ на зоната на специалната военна операция.

Руските сили са освободили около осем населени места и са взели под контрол повече от 300 кв. км земя през първите две седмици на януари.

Руските сили продължават да прочистват Константиновка в Донецката народна република от украински войски.

Руските сили водят улични сражения срещу украинските войски в Купянск-Узловой, за да завършат освобождаването му.