Русия продължава настъплението и разширява буферните зони

Автор: Труд онлайн
Русия
Валерий Герасимов

Руски сили освободиха около осем населени места 

Въпреки че украинското командване се опитва да спре настъплението на руските войски, тези планове са били осуетени, заяви генерал-майор Валерий Герасимов, началник на Генералния щаб на Русия, по време на инспекция на Центъра за бойни групи, съобщават руски медии. 

Руските сили разширяват буферната зона в граничните региони Суми и Харков, заяви висшият генерал.

Докато украинските командири се опитват да направят всичко възможно, за да спрат настъплението на руските войски, „без да се съобразяват с жертвите“, тези планове са осуетени.

Украинските войски са направили опити да демонстрират своето предполагаемо присъствие в Купянск, включително чрез издигане на украински знамена, но „тази дейност е била отблъсната“.

Бойната група „Север“ „продължава да изпълнява задачи за разширяване на буферната зона“ в граничните украински области Суми и Харков.

Руските войски напредват „практически във всички посоки“ на зоната на специалната военна операция.

Руските сили са освободили около осем населени места и са взели под контрол повече от 300 кв. км земя през първите две седмици на януари.

Руските сили продължават да прочистват Константиновка в Донецката народна република от украински войски.

Руските сили водят улични сражения срещу украинските войски в Купянск-Узловой, за да завършат освобождаването му.

Още от (Русия)

Най-четени

Мнения