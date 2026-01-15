МО на Русия: Две ракети „Нептун“ и шест безпилотни летателни апарата са унищижени над Брянска област

Две далекобойни управляеми ракети „Нептун“ и шест дрона с фиксирано крило бяха унищожени над Брянска област през нощта. Това съобщиха от руското Министерство на отбраната,

„Снощи врагът опита комбинирана атака срещу нашия регион. Благодарение на подразделенията на противовъздушната отбрана на Министерството на отбраната на Русия бяха засечени и унищожени шест безпилотни летателни апарата и две далекобойни управляеми ракети „Нептун“. Няма жертви“, написа в Телеграм областният губернатор Александър Богомаз.

Областният губернатор добави, че при нападението в Брянска област са повредени прозорците на жилищен блок и фасадата и прозорците на административна сграда. Повредени са също фасадата и покривът на жилищна сграда във Фокински район на Брянск.

„Спешните служби работят“, написа губернаторът.