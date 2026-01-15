Евростат: ЕС купува руски газ на минимални цени – ноемврийските доставки достигнаха рекордно ниска стойност

През ноември 2025 г. Европейският съюз (ЕС) е платил минималната петгодишна цена за руски тръбопроводен и втечнен природен газ (ВПГ), според данни на Евростат, предават руски медии.

Така през ноември ЕС е внесъл руски газ на обща стойност 752,5 милиона евро. Закупените от тръбопроводен газ са на стойност 415 милиона евро. Освен това, страните от ЕС са платили 337 милиона евро за втечнен природен газ (LNG) от Русия през ноември – най-ниската сума от август 2023 г.

В момента газопроводът „Турски поток“ остава единственият активен маршрут за доставки на руски газ по тръбопроводи за Европа.