ЕС плати минималната сума за руски газ за последните пет години, България сред лидерите по покупки

ЕС е внесъл руски газ на обща стойност 752,5 милиона евро през ноември миналата година

Сред лидерите по покупки са Франция (219 млн. евро), Унгария (215 млн. евро) и България (81 млн. евро)

Европейският съюз е платил през ноември 2025 г. минималната сума за руски тръбопроводен газ и втечнен природен газ (ВПГ) за последните пет години, според данни на Евростат и изчисления на ТАСС.

По-специално, ЕС е внесъл руски газ на обща стойност 752,5 милиона евро през ноември миналата година. Закупените от тръбопроводен газ са възлизали на 415 милиона евро. Освен това, страните от ЕС са платили 337 милиона евро за втечнен природен газ (LNG) от Русия през отчетния период, което е най-ниската сума от август 2023 г.

Газопроводът "Турски поток" в момента остава единственият активен маршрут за доставки на руски газ по тръбопроводи към Европа. Останалите обеми се доставят в региона под формата на втечнен природен газ (LNG), уточнява руската държавна агенция.

Сред лидерите по покупки на руски газ са Франция (219 млн. евро), Унгария (215 млн. евро), България (81 млн. евро), Гърция (66 млн. евро) и Испания (61 млн. евро). Словакия плати 45,5 млн. евро за газ, а Италия - 4 млн. евро.

Общо Европейският съюз е платил 5,4 милиарда евро за газ, доставен по тръбопроводи от Русия през първите 11 месеца на миналата година, в сравнение с 6,7 милиарда евро година по-рано. Закупените от Русия втечнен природен газ през този период са възлизали на 6,8 милиарда евро, в сравнение с 6,3 милиарда евро година по-рано.