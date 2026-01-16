Австрия затяга процедурите за убежище, мигрантите подписват "Харта на ценностите"

От признатите бежанци ще се изисква да подпишат обвързваща "Харта на ценностите"

Австрийското правителство представи национални мерки за прилагане на новата Обща европейска система за убежище на ЕС, включително по-дълги процедури на летищата и разширени възможности за санкции за търсещите убежище.

Националната обществена телевизия ORF съобщи в четвъртък, че пакетът позволява на властите да задържат търсещите убежище, пристигащи по въздух на летище Виена-Швехат, до 18 седмици, удължавайки настоящия шестседмичен лимит.

Министърът на вътрешните работи Герхард Карнер заяви, че реформите ще "лишат контрабандистите от тяхната бизнес основа", представяйки мерките заедно с държавния секретар Йорг Лайхтфрид и министъра на външните работи Беате Майнл-Райзингер. Карнер каза, че според доклада новите правила отварят пътя за центрове за кандидатстване и "изходни центрове", добавяйки: "Миграционният преход ще работи само ако се възползваме от разширените възможности", предава Anadolu Agency.

Лайхтфрид заяви, че Австрия ще се стреми към "последователно връщане", докато Майнл-Райзингер подчерта необходимостта от "организиране и контрол на миграцията и последователно прилагане на връщанията", посочвайки новите споразумения за миграция, които позволяват реадмисия.

Според плана всички процедури за предоставяне на убежище на летищата ще бъдат централизирани във Виена, а от признатите бежанци ще се изисква да подпишат обвързваща "Харта на ценностите", се казва в доклада.

"В бъдеще всички търсещи убежище ще подписват "Хартата на ценностите" като така наречените вътрешни правила, които са за признаване на основните ценности на нашата република, нашата демокрация, нашата конституционна държава", посочи Лайхтфрид и предупреди, че са възможни санкции за неспазване.

Правителството планира също така да въведе допълнителни възможности за санкции в рамките на основните здравни грижи, като определи нови нарушения, които биха позволили налагането на санкции в случаи на неправомерно поведение, обяви Карнер, докато очертаваше националното прилагане на правилата на ЕС.

Пакетът също така разширява събирането на биометрични данни и намалява възрастта за регистрация от 14 на шест години.

Опозиционните партии разкритикуваха плановете. Зигрид Маурер от "Зелените" заяви, че мерките "очевидно попадат в категорията на политическата програма".