„Grok ме съблече“: Белгийска депутатка се показа по бельо в парламента (ВИДЕО)

27-годишната депутатка от белгийската либерална партия „Реформаторско движение“ Виктория Вандеберг показа снимка от трибуната на местния парламент, на която изглежда по бельо.

Депутатката обясни, че снимката не е истинска, въпреки реалистичния ѝ вид. Тя е генерирана чрез чатбота с изкуствен интелект Grok на платформата X, собственост на Илон Мъск.

Сексуализираното изображение е създадено на база истинска снимка, на която Вандеберг е облечена, и това се е случило без нейното знание и съгласие, „за секунди“.

В сряда платформата X обяви, че чатботът Grok вече няма да може да редактира изображения на реални хора по начин, който ги показва разголени, в страни, където подобно съдържание е незаконно.