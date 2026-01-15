В Германия започнаха да изпращат повиквателни

Германия започна да изпраща първите призовки за военни комисии, съобщи Bild. Днес Бундесверът изпрати първите 5000 писма за първоначалния процес на подбор за военна служба. Скоро такива ще получат всички, навършили 18 години от 1 януари 2026 г.

Това на практика бележи старта на нов модел на казарма, с който Германия се надява да увеличи размера на армията си. Планът е да се изпращат 12 500 такива писма всяка седмица.

Писмата съдържат QR код и 16-цифрен код за достъп до онлайн въпросник, наречен „Военна служба“. Мъжете са длъжни да го попълнят в рамките на четири седмици; участието е доброволно за жените. Непопълването на въпросника ще доведе до последващо писмо, изпратено с препоръчана поща, последвано от глоба до 1000 евро.

Въпросникът включва 14 въпроса относно образование, физическа подготовка и интерес към служба. Най-мотивираните и подходящи кандидати ще бъдат поканени на медицински преглед.

От 1 юли 2027 г. през медицински преглед ще трябва да преминават приблизително по 300 000 18-годишни германци. За тази цел Бундесверът планира да открие 24 нови центъра за подбор. Министърът на отбраната Борис Писториус иска да увеличи числеността на армията от 184 000 на 270 000 до 2035 г., включително чрез увеличаване на заплатите и бонусите.

Ако няма достатъчно доброволци, Бундестагът може да върне задължителната военна служба.