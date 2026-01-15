Две трети от разузнавателните данни за Украйна идват от Франция, обяви Макрон

Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви днес, че страната му в момента предоставя две трети от разузнавателната информация, получавана от Украйна, като по този начин до голяма степен замества САЩ, които до миналата година предоставяха по-голямата част от нея, предаде БТА.

През март м. г. Вашингтон взе решение да отмени споделянето на информация с Украйна, засилвайки натиска спрямо президента ѝ Володимир Зеленски да проведе преговори с Русия, с които да се сложи край на войната.

В реч пред френски военни Макрон оцени високо усилията на Европа през последните години да поеме значителна част от оръжейната подкрепа за Украйна. Той заяви, че в момента коалиция от около 35 държави предоставя на Киев цялата подкрепа, включително финансова, след като Вашингтон взе решение да не предоставя средства или пряко да предоставя въоръжение на Украйна.

„Докато Украйна беше извънредно зависима от американските разузнавателни способности, преди година от огромно мнозинство от тях, само за година две трети (от разузнавателните данни – бел. ред.) се предоставят от Франция“, заяви Макрон.

Ройтерс отбелязва, че неговите думи са в разрез с тези на Кирило Буданов, наскоро назначения ръководител на администрацията на Зеленски и бивш началник на украинското военно разузнаване, който преди около месец заяви, че Киев е силно зависим от Вашингтон по отношение на разузнавателните данни, вариращи от сателитни изображения до системи за ранно предупреждаване при изстрелване на балистични ракети от противника.