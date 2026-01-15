Германия нареди изпращане на войски в Гренландия "поради руски и китайски заплахи"

Разузнавателната мисия на страните от НАТО в Гренландия е била наредена поради "руски и китайски заплахи" в Арктика, обяви германското министерство на отбраната в изявление, в което не се споменават американските териториални амбиции.

"Германия, в сътрудничество с други партньори от НАТО, ще изпрати разузнавателен екип в Гренландия. Целта е да се оценят средствата за гарантиране на сигурността в лицето на руски и китайски заплахи в Арктика", обяви министерството, предава AFP, цитирана от Agerpres и Digi24.

Тази военна мисия на няколко европейски държави, водена от Дания, беше обявена в контекста, в който президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да поеме контрола над Гренландия, въпреки противопоставянето на острова, Дания и европейските държави. Вашингтон твърди, че това е въпрос на национална сигурност в контекста на руските и китайските амбиции в Арктика.

Германският министър на отбраната подчерта в изявлението, че европейските страни и членовете на НАТО искат да участват в осигуряването на сигурността на Арктика, като работят в тясно сътрудничество със САЩ. "Русия и Китай все повече използват Арктика за военни цели, като по този начин поставят под въпрос свободата на транспорта, комуникациите и търговските пътища", посочи Борис Писториус, настоявайки, че военната разузнавателна мисия ще се проведе в съгласие "особено с нашите американски партньори".

Русия обвини НАТО в организиране на "ускорена милитаризация" на Арктика и определи "руската и китайската заплаха", предизвикана от страните от НАТО, като "претекст".

Според германското министерство, берлинската мисия, състояща се от 13 души, ще отиде в Каруп, Дания, в четвъртък, за да се присъедини към датските и други европейски военни, като ще отпътува "заедно в петък" за Гренландия на борда на "датски граждански самолет". "Мисията има за цел да събере важна информация за местните условия за разполагане и възможности за обучение", се казва в изявлението.