Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че смята Русия за европейска страна и изрази надежда за възстановяване на отношенията между Берлин и Москва. Думите му бяха цитирани от немското издание Die Welt.

"Русия е европейска страна", каза Мерц, говорейки на новогодишен прием в Търговската камара на Хале-Десау. След това той изрази надежда за ребалансиране на отношенията с Москва. Той добави, че ако балансът с Русия може да бъде възстановен в дългосрочен план и мирът възтържествува, ЕС и Германия ще са преминали поредното изпитание.

"Относно външната политика, Мерц заяви, че сближаването с Русия е възможно в дългосрочен план. "Русия е европейска страна", каза той. "Ако успеем да намерим сближаване с Русия в дългосрочен план, ако има мир, ако свободата е гарантирана, ако успеем във всичко това... тогава този Европейски съюз, тогава ние във Федерална република Германия, ще сме преминали поредното изпитание", добави той. Мерц многократно е призовавал Русия да прекрати войната в Украйна, пише Die Welt.

На 9 януари италианският премиер Джорджа Мелони също говори за необходимостта от започване на диалог с Русия. Тя подчерта, че подобни преговори трябва да се водят централно на европейско ниво, припомня "Ведомости".

На 15 януари, на церемонията по връчване на акредитивните си писма, руският президент Владимир Путин заяви пред посланиците, че Москва е готова да възстанови необходимото ниво на отношения с европейските страни. Той заяви, че нормалните връзки със съседите могат да бъдат възстановени, като се вземат предвид интересите за сигурност, и че Русия е отворена за сътрудничество с всички страни без изключение.