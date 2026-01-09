Джорджа Мелони призова Европа да започне диалог с Русия за мир

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че е необходимо възобновяване на диалога между Европа и Русия, подкрепяйки неотдавнашното предложение на френския президент Еманюел Макрон за сътрудничество с Владимир Путин за прекратяване на войната в Украйна.

„Мисля, че Макрон е прав по този въпрос. Вярвам, че е дошло времето Европа да започне диалог с Русия“, каза Мелони на годишната си пресконференция, цитирана от Ройтерс и Блумбърг. Тя добави, че ако Европа говори само с едната страна в конфликта (Украйна - бел.ред.) и ако го прави "поединично" и неорганизирано, нейният принос „ще бъде ограничен“ и това ще работи в полза на руския президент Владимир Путин.

Мелони заяви, че Европейският съюз трябва да назначи пратеник, който да общува директно с Путин, за да се избегне "объркване".

„Ако направим грешката да решим, от една страна, да възобновим диалога с Русия, а от друга, да продължим по неорганизиран начин, ще направим услуга на Путин“, каза тя. „Имаме този проблем от самото начало. Твърде много гласове говорят, твърде много формати“, добави италианският премиер.

Мелони каза, че е „абсолютно преждевременно“ да се говори за завръщането на Русия в Г-7. Тя също така повтори, че Италия няма намерение да изпраща войски в Украйна, за да помогне за гарантирането на мирно споразумение.

Изявлението на Джорджа Мелони, че Европа трябва да ангажира Русия по въпроса за Украйна, бележи повратна точка във външната политика на страната и е в съответствие с неотдавнашните изявления на френския президент Еманюел Макрон, отбелязва Блумбърг.