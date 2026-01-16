Жесток бой на пистата между скиори и сноубордисти (ВИДЕО)

Напрежение и хаос на пистите във френския алпийски курорт Вал Торенс: сноубордисти и скиори се сбиха след инцидент на склона, съобщават местни медии.

32-годишният Ренан Витор от е заснел случката. Клипът показва как един скиор губи контрол и се врязва в сноубордист, чакащ в подножието на склона. След сблъсъка друг мъж тича след скиора, размахвайки счупена ски щека, което води до ескалация на напрежението.

Видеото показва как няколко души се включват в боя, включително и с ритници и удари със ски щеки. Един скиор с жълто яке се вижда как крещи на друг с черно, а друг участник поваля опонент върху снега с един удар. Викове и писъци се чуват, докато други опитват да се измъкнат от хаоса. Клипът прекъсва, когато още хора се намесват в сбиването.

„В началото не можех да повярвам какво се случва. Опитах се да се намеся, след като свалих ските си, но беше твърде опасно“, разказва Витор. Той добавя, че сбиването е започнало след сблъсък между скиор и сноубордист, който провокира шестима негови приятели да се включат в боя.