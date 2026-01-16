Гърция обяви, че ще разшири териториалните си води в Егейско море

Гърция планира да разшири териториалните си води и да създаде втори морски парк в Егейско море, заяви в днес в парламента министърът на външните работи Георгиос Герапетритис, цитиран от електронното издание на в. „Катимерини“, предаде БТА.

В отговор на въпрос от група независими депутати Герапетритис подчерта усилията на правителството за укрепване на морския суверенитет на Гърция, като посочи създаването на егейски морски парк, завършването на рамката за морско пространствено планиране (MSP) на страната, както и споразуменията с Египет и Италия относно морските зони.

„Обвинявате ни в колебливост и в това, че приемаме съюзниците си за даденост. Кое правителство изобщо е направило поне едно от нещата, които току-що споменах“, каза той.

Герапетритис разкритикува дългогодишните претенции на Турция, основани на доктрината „Синя родина“, като „неприемливи“, но заяви, че Гърция днес разполага с по-силни правни и дипломатически аргументи, подкрепени от стандартите на Европейския съюз, съобщава изданието.

„Къде бяхме през 2019 г. и къде сме днес? Гърция вече има аргументи, които никога досега не е имала на масата,“ каза той.