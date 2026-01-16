Полша засилва отбраната си: "Можем да минираме всяка граница за 48 часа"

Полша подготвя терена на границата си с Русия за поставяне на противотанкови мини и би могла да защити границата в рамките на 48 часа в случай на криза, заяви заместник-министър на отбраната във Варшава. Правителството увеличава производството на противотанкови боеприпаси и се подготвя за минна операция, докато укрепва отбраната си срещу евентуално нашествие на фона на опасения от агресия от страна на Русия.

Полша се готви да напусне Отавската конвенция, забраняваща противопехотните мини, през февруари. Заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик заяви в петък пред частната радиостанция Radio ZET, че подготовката се провежда като част от полския план "Източен щит", който има за цел да укрепи отбранителната инфраструктура по границите с Русия и Беларус.

В допълнение към физическата работа по подготовка на земята на границата, производството също се увеличава, като единственият производител на противотанкови мини в страната, фабриката BELMA в Бидгошч, Северна Полша, увеличава производството си 25 пъти до 1,2 милиона бройки годишно. Томчик похвали произведената в Полша автоматизирана високоскоростна система за мини Baobab, оборудвана с платформа, монтирана на камион, която може да осигури територия за минути вместо за дни. "Способни сме да минираме всяка граница в рамките на 48 часа", каза той. Проучване, проведено от уебсайта на Radio Zet, разкри, че 68% от анкетираните смятат, че границата на Полша с руския анклав Калининград трябва да бъде минирана.