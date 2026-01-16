"15 италианци, 15 французи, 15 германци – звучи като виц": Италия няма да праща войници в Гренландия

Италия отказа да се присъедини към европейската разузнавателна мисия в Гренландия, като италианският министър на отбраната Гуидо Кросето открито осмива инициативата, докато напрежението между Европа и САЩ нараства заради намерението на американския президент Доналд Тръмп да придобие арктическия остров.

"Гренландия. Чудя се за какво? За пътуване?", попита риторично Кросето в Рим в петък. "15 италианци, 15 французи, 15 германци - звучи като началото на виц", каза той за водената от Дания мисия, съобщава ДПА, цитиран от Agerpres.

Военният министър, който принадлежи към дясната партия "Италиански братя" на премиера Джорджа Мелони, заяви: "Аз съм за разширяването, а не за разделянето на нации на един свят, който вече е твърде фрагментиран".

"НАТО и Организацията на обединените нации трябва да останат основните формати за управление на международната сигурност", добави Кросето. Няколко европейски държави-членки на НАТО решиха да изпратят малки военни екипи в Гренландия, до голяма степен автономна територия, която е част от Кралство Дания, за да оценят способността на НАТО да защитава Арктическия регион след новите заплахи от страна на президента на САЩ за окупация на Гренландия.

Тръмп се стреми да контролира острова заради сигурността и ресурсите

Доналд Тръмп заяви, че САЩ трябва да поемат контрола над богатия на ресурси остров от съображения за сигурност, въпреки противопоставянето на Копенхаген и европейските съюзници на Вашингтон. Германия ще изпрати 15-членен военен екип за оценка в Гренландия, като мисията ще включва още Франция, Великобритания, Холандия, Норвегия, Швеция и Финландия.

Последните дискусии относно кризата между САЩ, Дания и Гренландия не успяха да намалят различията в мненията.

Джорджа Мелони, която в момента е на посещение в Япония, като цяло има по-сърдечни отношения с Тръмп, отколкото много други европейски лидери, фактор, който би могъл да обясни по-предпазливия подход на Рим към напрежението в Гренландия, отбелязва ДПА, цитирана от Agerpres и Digi24.