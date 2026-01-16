Белият дом посече Европа: Войниците ви в Гренландия няма да спрат Тръмп

Още по темата: Подариха Нобелова награда за мир на Доналд Тръмп 16.01.2026 08:32

Белият дом заяви, че срещата между представители на САЩ и Дания и Гренландия е била продуктивна, но едновременно с това предупреди, че разполагането на европейски войници в Гренландия няма да промени намерението на американския президент Доналд Тръмп да поеме контрол над острова, предадоха световни агенции.

Тръмп заяви, че Гренландия трябва да стане част от САЩ и не изключва използването на сила за присъединяването ѝ.

„Не мисля, че европейските войници могат да повлияят на решенията на президента или на целта му да придобие Гренландия“, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

Работните групи между САЩ, Дания и Гренландия ще продължат срещите си на всеки две-три седмици, за да обсъждат бъдещето на острова и възможни дипломатически решения.

Датските медии определят срещата като без особен напредък. Тръмп критикува Дания за охраната на Гренландия и подчерта способността на САЩ да действат независимо:

„Дания не може да направи нищо, ако Русия или Китай решат да окупират Гренландия. А ние можем.“

Дания отговори с решение за засилване на военното си присъствие на острова. Към усилията се присъединиха и други съюзници от НАТО – Швеция, Норвегия, Германия, Франция, Великобритания и Нидерландия, които изпращат малък брой военни за разузнавателни задачи преди голямото учение „Арктическа издръжливост“ по-късно тази година. Целта е да се демонстрира подкрепа към Копенхаген и Нуук.

Русия изрази сериозна загриженост заради засилването на НАТО в региона, наричайки учението „мащабен колективен десант“. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова посочи, че нито Москва, нито Пекин са заявявали намерение да окупират Гренландия.