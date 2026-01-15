Почина тайната дъщеря на Фреди Меркюри

Семейството на тайната дъщеря на Фреди Меркюри обяви, че тя е починала на 48 години след дълга борба с рака. Daily Mail разкри за първи път, че певецът на Queen я е наричал „Биби“ и е написал няколко песни за нея. Новината бе потвърдена от съпруга ѝ Томас. По думите му тя е издъхнала спокойно след продължителна битка с хордома – рядък и агресивен рак на гръбначния стълб. Оставя след себе си двама малки синове. Пепелта ѝ е била разпръсната в Алпите.

Съществуването на „Биби“ стана публично известно миналото лято с излизането на книгата Love, Freddie от авторката Лесли-Ан Джоунс. В нея се твърди, че Фреди Меркюри тайно е станал баща през 1976 г. и е поддържал близка връзка с дъщеря си до смъртта си през 1991 г. Според Джоунс разкритията са подкрепени с ДНК доказателства.

Фронтменът на Queen наричал дъщеря си „trésor“ и „малката жабка“, а песни като „Bijou“ и „Don’t Try So Hard“ са били написани за нея. Книгата е базирана на лични дневници, предадени ѝ от Меркюри малко преди смъртта му.