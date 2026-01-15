Тайно устройство с руски компоненти: Нов ключ към мистерията „Хавански синдром“?

Пентагонът е тествал устройство, което според следователите може да е свързано със състоянието, обикновено наричано „Хавански синдром“, съобщи CNN.

Министерството на отбраната тества устройството, закупено по време на операция под прикритие от Министерството на вътрешната сигурност, повече от година, съобщи телевизионната мрежа в понеделник, позовавайки се на четири анонимни източника, запознати с темата.

Във вторник „Нюзуик“ се свърза с Пентагона, Централното разузнавателно управление (ЦРУ) и Министерството на вътрешната сигурност (DHS) по имейл извън редовното работно време.

Причината за често изтощителното състояние е озадачавала служители и наблюдатели в продължение на години, а липсата на отговори е разочаровала засегнатите.

Необичайни симптоми бяха оповестени публично за първи път в края на 2016 г., след като американски служители и членове на техните семейства съобщиха за редица симптоми, включително загуба на паметта, проблеми със слуха, безсъние и това, което изглеждаше като доказателства за мозъчно увреждане, след като прекараха време в американското посолство в Хавана.

Смята се, че повече от 1000 души в САЩ и другаде са засегнати от Хаванския синдром, който американското разузнаване официално определя като „аномални здравни инциденти“.

Два неназовани източника съобщиха, че служители от предишната администрация, при управлението на бившия президент Джо Байдън, са закупили устройството за осемцифрена сума. Финансирането е било осигурено от Министерството на отбраната, според доклада.

Спекулациите се носеха, че някаква форма на оръжие с насочена енергия може да е причината за загадъчната болест, както и че руска технология може да е причината за симптомите. Москва отрече всякакво участие.

Устройството, придобито от Службата за разследвания на вътрешната сигурност (Homeland Security Investigations) – част от DHS – произвежда импулсни радиовълни, съобщи източник пред CNN. То съдържа руски компоненти, но не е изцяло руско производство, добавиха те.

„Нюзуик“ се е свързал с руското външно министерство за коментар по имейл.

Доклад на американското разузнаване , публикуван през януари 2025 г., казва, че по-голямата част от американската разузнавателна общност все още се съмнява, че зад „Хаванския синдром“ стои чуждестранен противник. Но една американска разузнавателна агенция смята, че има „приблизително равен шанс“ чуждестранен участник да е използвал „ново оръжие или прототипно устройство“, за да предизвика симптомите, според некласифицираната оценка.

Друга разузнавателна агенция прецени, че има същата вероятност чуждестранен участник да е разработил такова оръжие, което би могло да причини съобщеното заболяване.

През ноември 2021 г. тогавашният ръководител на ЦРУ Уилям Бърнс предупреди руските разузнавателни служби, че ще има „последствия“, ако се установи, че са отговорни за Хаванския синдром, съобщи The Washington Post.

Помощта на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков през 2021 г. показва, че Русия „няма нищо общо“ със симптомите, засягащи американски и канадски служители и техните семейства.

Нед Прайс, говорител на Държавния департамент по време на администрацията на Джо Байдън, заяви пред репортери през януари 2023 г., че се полагат „сериозни усилия“ за разкриване на причината за „Хаванския синдром“, в които участват Белият дом, Пентагонът, Държавният департамент, разузнавателните агенции, Конгресът и учени.

Устройството все още се проучва, съобщи CNN, като някои в правителството остават скептични относно връзката му със състоянието.

Правителството все още не е отговорило публично на доклада.