Документи разкриват: Русия и Сърбия експериментирали със звукови оръжия върху животни

Сръбски разузнавачи са тествали звукови оръдия върху кучета в сътрудничество с печално известната руска служба за сигурност, според правителствени документи, видени от Politico.

Сръбските документи потвърждават, че администрацията на президента Александър Вучич е провеждала експерименти с мощни високоговорители, известни в разговорния език като звукови оръдия, две седмици след като антиправителствена демонстрация в Белград беше прекъсната от това, което протестиращите описаха като осакатяващ звуков взрив.

Съвместното тестване на звукови оръжия върху животни подчертава дълбочината на сътрудничеството в областта на сигурността между Русия - най-войнствения противник на ЕС - и Сърбия, страна, която е в застой и чието правителство е изправено пред сериозно предизвикателство.

Устройствата с голям обхват на акустични устройства (LRAD) се предлагат на пазара за комуникация на дълги разстояния, но когато се използват от близко разстояние, те могат да причинят увреждане на слуха. Съобщава се също, че причиняват главоболие, световъртеж и гадене. Правителството отрече да е използвало звукови оръдия срещу демонстранти.

Сърбия е обхваната от най-голямото си протестно движение от десетилетия. Повече от година десетки хиляди хора - понякога стотици хиляди граждани - изливат се по улиците в цялата страна, организирайки редовни национални митинги, които отразяват задълбочаващия се гняв срещу правителството.

На 15 март 2025 г., по време на една от най-големите демонстрации, внезапен, оглушителен шум се разнесе по главния булевард на Белград, карайки вълна от хора да се скрият.

Видеоклипове, заснети от множество ъгли, показват как безредиците се разпространяват през гъсто натъпканата тълпа, преди хората да се разбягат панически. Демонстрантите, пристигащи в спешните отделения в Белград, съобщават за гадене, повръщане, главоболие и световъртеж. Те съобщават, че са чули звук, подобен на „група мотоциклетисти“ или „локомотив“, движещ се в тяхната посока.

След като първоначално отхвърли твърденията, че властите са използвали звуково оръдие, Вучич заяви, че „пълно разследване ще бъде проведено в рамките на 48 часа и след това всички отговорни за подобни брутални измислици и лъжи ще бъдат подведени под отговорност пред властите“.

Министърът на вътрешните работи Ивица Дачич също отрече всякакви нарушения, настоявайки, че Сърбия „не е използвала никакви незаконни средства, включително така нареченото звуково оръдие“.

Месец след протеста, сръбската разузнавателна агенция БРИ публикува доклад, поръчан от руската Федерална служба за сигурност (ФСБ), в който се твърди, че устройствата с висока децибелна мощност „не са били използвани по време на протестите“ и се заключава, че не е имало масово „психологическо, морално и физическо въздействие върху хората“.

Сръбското министерство на вътрешните работи не отговори на искането за коментар.

Тестване върху животни

Според документите, с които Politico се е запознало и които са предоставени от Бюро по информационни технологии (BIA) и правителствено министерство, тестовете с животни са били проведени като част от разследването след протестите.

Целта беше да се оцени дали симптомите, описани от протестиращите, съответстват на ефектите на звукови оръдия, за които сръбските власти преди това бяха признали, че полицията притежава.

Около две седмици след протеста, сръбски и руски разузнавателни специалисти събраха група кучета на тестов полигон на Бюро за информационни технологии (BIA), за да оценят „ефекта на излъчвателите върху биологични обекти“. Кучетата бяха избрани за тестови субекти поради „високата им чувствителност към акустични ефекти“.

Животните са били обстрелвани с два модела LRAD - LRAD 100X MAG-HS и LRAD 450XL - произведени от калифорнийската компания Genasys, на „обхват от 200, 150, 100, 50 и 25 метра“, според документите.

Информационните листове за използваните модели показват, че те могат да издават звуци до 150 децибела, еквивалент на реактивен двигател при излитане.

Документите също така предполагат, че тестовете може да са били проведени без необходимите одобрения за експерименти с животни.

„Министерството на земеделието, горите и водите... не разполага с информация дали са провеждани тестове за въздействието на LRAD 100H и LRAD 450XL, както и други тестове за въздействието на други устройства върху кучета“, се посочва в документите.

„Това министерство никога не е получавало искане за одобрение за провеждане на тестове върху животни и следователно не е издадено решение за одобряване на въпросния тест, както и на други подобни тестове“, продължиха те.

Данило Чурчич, сръбски адвокат по правата на човека, заяви, че кучетата са били „подложени на експерименти или малтретиране“, както е определено в Закона за хуманно отношение към животните на Сърбия.

Той каза, че сръбският закон изисква експериментите с животни да бъдат регистрирани предварително и одобрени от компетентните органи – включително преглед от етична комисия – и изрично забранява тестването върху животни за „тестване на оръжия и военно оборудване“.

Радомир Лазович, опозиционен политик, определи тестовете като „част от кампания на Александър Вучич за прикриване на използването на звукови оръдия срещу собствения му народ по време на протестите през март“.

„Хиляди хора усетиха огромните ефекти на това звуково оръжие върху кожата си миналата година“, каза той.

В доклада си за експериментите с кучета, ФСБ настоява: „При предаване на основните и тестовите сигнали, биологичните обекти (кучетата) не са усещали дискомфорт (промени в поведението) на изследваното разстояние. Кучетата са били проверени 3 дни след тестовете и не са показали никакви промени в състоянието си.“