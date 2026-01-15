Politico: Обединеният Запад е мъртъв

Международният либерален ред приключва. Всъщност той може вече да е мъртъв. Заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър го каза открито миналата седмица, по повод намесата на САЩ във Венецуела и залавянето на диктатора Николас Мадуро.

"Живеем в свят… който се управлява от сила, от принуда, от власт… Това са железните закони на света." Това посочва Марк Ленард, директор и съосновател на Европейския съвет за външна политика, пред Politico.

Докато европейските лидери се опитват да омекотят оценките си за намесата на Тръмп във Венецуела и за претенциите му към Гренландия, самите европейци осъзнават, че САЩ са по-скоро противник, отколкото съюзник.

Проучване от ноември 2025 г. на Европейския съвет за външна политика и изследователския проект „Европа в променящия се свят“ на Оксфордския университет, базирано на интервюта с 26 000 души в 21 държави, показва тревожни резултати: само един от шестима европейци смята САЩ за съюзник, докато един от пет ги възприема като съперник или противник. В Германия, Франция и Испания този дял достига 30%, а в Швейцария – 39%.

С политиката на „Америка на първо място“ Европа се учи да бъде по-самостоятелен геополитически актьор, без да се противопоставя на САЩ. В Русия пък наблюдаваме обратния ефект: докато преди две години 64% от руснаците смятаха САЩ за противник, сега само 37% са на това мнение, а гневът им се насочва по-скоро към Европа.

Промяната в американската политика спрямо Русия се отразява и на Украйна. Украинците, които по-рано смятаха САЩ за основен съюзник, днес очакват подкрепа и от Европа, като правят ясно разграничение между действията на САЩ и ЕС: близо две трети се надяват на по-засилени отношения с ЕС, докато една трета вижда същото за Америка.

Глобално въздействие се наблюдава и извън Европа: от Южна Африка и Бразилия до Турция и Индия мнозинствата очакват засилване на връзките с Китай, но и признават стратегическата роля на САЩ. В Индия подкрепата за политиката на Тръмп е спаднала от 84% в края на 2024 г. на 53% през 2025 г., като обществото възприема решенията на САЩ като част от глобална стратегия, а не като агресивна намеса.

В свят, където силата определя правото, Европа стои с Тръмп, адаптира се към новите реалности и се подготвя за активно участие в глобалните процеси.