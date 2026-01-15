НАТО обмисля да спира руски кораби в открито море: Риск от пряк сблъсък с Москва

Вдъхновени от задържането в открито море от страна на САЩ на кораби, превозващи венецуелски петрол, Великобритания и други страни от НАТО сега обмислят да използват своите военноморски сили, за да направят същото с кораби, превозващи руски товари, пише Responsible Statecraft.

Това би било радикална ескалация на съществуващите действия срещу така наречения „сянка флот“ на Русия, които са ограничени до пристанищата и териториалните води на държавите от НАТО. Като такива, те могат да се считат за попадащи под суверенната юрисдикция на съответните държави. Разширяването на тази стратегия, както в момента се обмисля от някои европейски страни, би било ограничен, но разумен и сравнително безрисков начин за увеличаване на икономическия натиск върху Русия.

Завземането на кораби в открито море е съвсем различен въпрос. Ако е извършено от недържавни субекти, това се счита за пиратство; ако е извършено от държави, това е военен акт. Опасността е още по-голяма, защото все повече от тези кораби сега плават под руски флаг.

Както американците, така и британците може би искат да си спомнят, че яростта на САЩ от подобни действия на британски военни кораби е била една от причините за войната от 1812 г. Предвид много правдоподобните руски заплахи за отмъщение , е изключително малко вероятно британците или други европейски страни действително да предприемат подобни действия без зелена светлина от САЩ и твърди гаранции за военна подкрепа от САЩ. Администрацията на Тръмп не бива да дава такава гаранция. Резултатът много лесно може да бъде ескалация към директен конфликт между НАТО и Русия, който и двете страни досега внимават да избягват, с реален и ужасяващ риск от ядрена война.

Руският ответен удар може да се осъществи в две форми. Първата би била ескортиране на колкото се може повече кораби с руски военни кораби и подводници. Втората би била ответно изземване на британски кораби или товари.

Руският военноморски флот е в лошо състояние , за да направи това. На хартия активните кораби на руския Северен флот (т.е. тези, които не са в резерв или в ремонт), натоварени със задачата да действат в Атлантическия океан, включват осем ядрени подводници, седем конвенционални подводници, четири разрушителя и 10 фрегати и корвети.

Под въпрос е колко от тях всъщност могат да бъдат изведени в морето, но Северният флот вече може да бъде подсилен през Арктика от кораби на Тихоокеанския флот на Русия.

От друга страна, Кралският флот е в още по-лошо състояние, като разполага само с 13 ескортни кораба, повечето от които са в процес на ремонт, и само една бойна подводница, годна за действие. Това е още една причина, поради която е много малко вероятно Обединеното кралство да започне изземване на руски товари без пълната подкрепа на САЩ.

Нещо, което европейските членове на НАТО биха могли да направят самостоятелно, е да блокират изхода от Балтийско море между Дания и Швеция. Това би било явно нарушение на договорното им задължение да гарантират свободен международен транзит и Русия почти сигурно би изпратила военни кораби, за да се изправи срещу датчаните и шведите, поставяйки ги пред избор между отстъпление и разрешаване на свободно преминаване.

Ако руснаците направят това и скандинавците решат да се бият, тогава всяка такава руска сила ще бъде унищожена; точно както американският и британският флот заедно биха били напълно достатъчни, за да направят невъзможна всяка мащабна руска конвойна система. Но всъщност не е това въпросът. Проблемът е, че в момента, в който военен кораб на НАТО потопи руски или обратното и убие моряци, ние се озоваваме в съвсем различен свят. Която и страна да загуби кораб, ще се почувства практически задължена да отвърне със същия удар; и предвид руската военна слабост, има сериозни ограничения за това докъде Русия би могла да отвърне, без да прибягва до ядрени оръжия или поне до напълно реална заплаха от тяхното използване.

В това отношение е жизненоважно за американските и натовските плановици да разберат руските опасения относно руския анклав Калининград, който сега е откъснат от Русия от територията на НАТО. НАТО е обсесивно разтревожен от предполагаемата руска заплаха за „Сувалкската пропаст“ между Полша и Литва, от една страна, и Калининград и Беларус, от друга.

Както подчерта президентът Путин в годишното си обръщение към руския народ миналия месец, руското правителство, от друга страна, е обезпокоено – с много повече основания – че ако като част от ескалацията срещу Русия, Литва прекъсне сухопътния достъп до Калининград (както заплаши да направи веднъж преди) и НАТО блокира анклава по море, Калининград ще бъде принуден да се предаде от глад. Това би било поражение, което режимът на Путин трудно би преживял.

Руски опит за пробив към Калининград по суша почти сигурно би бил осуетен от мощната полска армия, дори без подкрепата на САЩ. Със силите си, обвързани в Украйна, Русия просто няма допълнителна армия, способна да се бори с Полша и НАТО. Резултатът отново (и както ме предупредиха членове на руския естаблишмънт) би бил ранно прибягване на Русия до ядрени оръжия.

Какъв е смисълът да се поема такъв риск от ескалация, когато руската армия е практически спряна в бойните действия, а основните оставащи пречки пред мира са въпросът за контрола над малка част от северозападния Донбас и европейската „сила за успокоение“ за Украйна, която европейците нямат реално намерение да рискуват във война?

От британска и европейска гледна точка е необходимо също да се отбележи, че предприемането на подобни действия срещу руските товари би ги направило напълно зависими от военната подкрепа на САЩ. В резултат на това те биха били напълно неспособни да се противопоставят – дори дипломатически – на всякакви стъпки, които администрацията на Тръмп предприе за завземане на Гренландия.

Така че, в името на ненужното и ужасно опасно ескалиране на ролята им във война, която не е в защита на територията на НАТО (защото Украйна не е и никога няма да бъде съюзник на НАТО), те биха пожертвали действителен съюзник на НАТО, Дания, и биха се изложили на унижение, което би разбило каквото и да е останало от международния им престиж.

Накрая – и независимо от стойността на международната законност в днешния свят – е необходимо да се отбележи, че завземането в открито море на собственост на държава, с която не сте във война, е напълно незаконно. Не толкова отдавна, преобладаващият консенсус във Великобритания и Европа беше, че само ООН има право да налага подобни мерки.

Британското правителство сега се опитва да изгради правен аргумент, че може да конфискува кораби от руския сенчест флот, защото те не са „легитимно плаващи под флаг“, но това се случва след повече от половин век, през който Великобритания е приемала кораби, плаващи под „флагове на удобство“, независимо колко неясна е собствеността и каква е фиктивната юрисдикция. По отношение на правната валидност и международната легитимност този подход е наравно с правния аргумент, който правителството на Тони Блеър изготви за нахлуването в Ирак, и ще бъде разглеждан по същия начин от по-голямата част от света.

И ето я последната трагична ирония. Британската империя, а последвалата я империя на САЩ и нейните британски спомагателни сили превърнаха сигурността на международната морска търговия в ключова част от претенцията си за международна легитимност. Предполагаема (макар и всъщност досега несъществуваща) китайска заплаха за търговията в Южнокитайско море е използвана като аргумент за правото и задължението на Америка да се противопоставя на китайските териториални претенции в региона.

И все пак сега САЩ и Обединеното кралство заплашват да нарушат законите и правилата на международната търговия и да създадат катастрофален прецедент, който други държави да последват. Ако, не дай си Боже, нашите правителства продължат по този път, тогава ще трябва да обвиняват само себе си, ако все повече държави започнат да виждат Китай като по-добър представител на международния ред и законност.