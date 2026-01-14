Малък спътник, голяма заплаха: Индия тества технология за космическа война

Индия продължава да доказва, че е истински лидер в разработването на иновативни космически технологии, които могат – и ще – бъдат използвани, за да си гарантират голямо влияние върху развитието на геополитиката на космоса. Малък индийски спътник, наречен AayulSAT, е разработен от OrbitAID Aerospace , малък стартъп в областта на космическите технологии, и ще бъде изстрелян тази седмица (12 януари) с мисията PSLV-C62 на Индийската организация за космически изследвания (ISRO), пише The National Interest.

Пробивът на Индия в тихото пространство

Основната цел на AayuISAT е да демонстрира, че Индия притежава техническите средства за зареждане на спътници в орбита. Това е горе-долу подобно на това, когато самолетите получават гориво във въздуха от резервоари-цистерни. Това е възможност, която драстично удължава жизнения цикъл на ценните спътници на Индия и освен това намалява космическите отпадъци, нарастваща заплаха за всички космически държави.

След успешно изстрелване, AayuISAT ще остане в орбита една година, за да тества различните си възможности. Той ще извършва например методи за пренос на гориво, използвайки пропан в условия на микрогравитация. Сателитът ще тества захранване и пренос на данни чрез специален докинг интерфейс.

С тези възможности за презареждане с гориво в орбита, жизненоважните сателитни съзвездия на Индия ще останат в пикова оперативна форма по-дълго. В края на краищата, като ядрена държава, Индия се нуждае от стабилен и надежден сателитен капацитет.

Ако AayuISAT демонстрира умения в тези ключови оперативни области, индийското правителство ще продължи с разширяването на проекта с OrbitAID Aerospace, като по този начин ще гарантира, че индийските спътници ще останат функционални и жизнеспособни много по-дълго, отколкото биха били в противен случай.

Как всъщност работи орбиталното зареждане с гориво

OrbitAID Aerospace планира евентуално да изстреля в орбита така наречения „преследващ“ спътник, който ще се срещне и скачи с AayuISAT, за да потвърди действителното скачване и обслужване, превръщайки AayuISAT в космическа цел за тези операции.

Ако демонстрацията е успешна, Индия ще стане едва четвъртата страна – след Съединените щати, Русия и Китай – която демонстрира умения за презареждане с гориво в орбита. OrbitAID Aerospace определи тези възможности като основополагащи за изграждането на инфраструктурата, необходима на Индия, за да поддържа „орбитална икономика“, където спътниците рутинно се обслужват, презареждат и поддържат в космоса. Няма съмнение, че тази мисия, ако е успешна, ще катапултира космическите възможности на Индия – които вече са впечатляващи – на следващото геополитическо ниво.

Индийската програма ще има и военни приложения

Зад това обаче се крие нещо повече. И това е нещо, което никой индийски лидер не би посмял да изрази публично. Всички технологии и възможности в космоса са с двойно предназначение. Това, което може да се използва за ефективно презареждане на спътници в орбита по време на мирно време, лесно би могло да се превърне в оръжие, ако Индия някога се окаже в космическа война.

Всъщност е много вероятно, че на някакво ниво експериментите за презареждане с гориво на AayuISAT в орбита са просто прикритие за разработването на сериозен коорбитален капацитет за атака срещу спътници, който би могъл да осигури на Индия реално предимство пред враговете си в орбита, ако някога избухне космическа война. Същите методи, използвани за проследяване, осъществяване на контакт и презареждане с гориво на спътници в орбита, могат да се използват и за атака на конкурентни спътници. Това са тактики, които както руснаците, така и китайците (и, предполага се, американците) са усъвършенствали.

Индия вече демонстрира забележителни способности за космическа война. По време на първия мандат на Тръмп, Ню Делхи изненада света, когато успешно изстреля противосателитен (ASAT) тест, който унищожи изоставен спътник. Това беше демонстрация на контракосмическите възможности на Индия – и беше ясен сигнал за страни като Китай, че Индия няма да позволи космическите ѝ активи да бъдат заплашвани по никакъв начин от китайски космически оръжия.

Така че индийският тест AayuISAT е важен по много повече причини, отколкото просто зареждането на индийските сателити. Вероятно това е тест за възможности за коорбитална атака, което означава, че Индия е на път да се превърне в сериозно опасен играч на стратегически високо ниво.

За автора: Брандън Дж. Вайхерт

Брандън Дж. Вайхерт е старши редактор по национална сигурност в The National Interest. Наскоро Вайхерт стана водещ на „Часът за национална сигурност“ по America Outloud News и iHeartRadio , където обсъжда политиката за национална сигурност всяка сряда от 20:00 ч. източно време . Вайхерт е водещ на съпътстваща поредица от беседи за книги в Rumble, озаглавена „Разговори за национална сигурност“. Той е и сътрудник в Popular Mechanics и редовно се е консултирал с различни правителствени институции и частни организации по геополитически въпроси. Статии на Вайхерт са публикувани в множество издания, включително The Washington Times , National Review , The American Spectator , MSN и Asia Times. Книгите му включват „Winning Space: How America Remains a Superpower“, „ Biohacked: China's Race to Control Life“ и „The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy“.