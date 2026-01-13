Как "Можем да повторим!" се сблъска с "края на една епоха"

Путин не успя да защити съюзниците си от неочаквано войнствения Доналд Тръмп

Руският президент Владимир Путин не успя да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано войнствения си американски колега Доналд Тръмп, пише в свой коментар Politico.

Когато започна войната в Украйна, Путин обеща на руснаците „Можем да повторим!“ – да изпратят армията си на запад и да постигнат победа, точно както Съветският съюз победи Германия през Втората световна война.

Успя да изпълни само част от това обещание. Войната, която Путин се надяваше да приключи за броени дни, вече продължава по-дълго от войната с нацистите.

Нещо повече, докато Москва остава затънала в украинския конфликт, глобалната мрежа от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, започна да се разпада под натиска на неочаквано войнствения президент на САЩ Доналд Тръмп.

Това, което трябваше да бъде бърза специална военна операция в Украйна, се превърна в безкрайна война на изтощение. Конфликтът вече надхвърли 1418-те дни, за които Съветският съюз успя да отблъсне нацистката офанзива, като в крайна сметка гони германците от Москва до Берлин.

За близо четири години кампания в Украйна, Русия е превзела само малка част от страната, губейки приблизително 1,1 милиона убити и ранени, изостряйки вътрешните си проблеми. Само преди дни приблизително 600 000 руснаци останаха без електричество в граничния район Белгород след украински ракетен удар.

Междувременно, на международната сцена Путин изглежда не е в състояние да направи много, за да спре унищожаването на своите съюзници един по един.

Кремъл е в неизгодно положение в Близкия изток от края на 2024 г., когато падането на правителството на Башар Асад в Сирия го лиши от надежден партньор в региона. Също така не успя да защити най-близкия си приятел в Южна Америка, когато САЩ заловиха Николас Мадуро, лидер, който послушно пристигна в Москва миналия май на парада за Деня на победата.

Русия дори не успя да предотврати безпрецедентното изземване от САЩ на петролен танкер под руски флаг.

Само преди година Путин подписа 20-годишно споразумение за стратегическо партньорство с Техеран. Сега режимът, който достави на Русия бойни дронове „Шахед“ за войната в Украйна, е пред заплаха да бъде свален от многохилядните протестиращи, които Тръмп обяви, че може да защити с военни средства и дори каза, че "помощта е на път".

Много в Русия забелязаха това.

„Цяла една епоха е към своя край“, написа в неделя провоенният блогър Максим Калашников в Телеграм, отразявайки нарастващата критика към руското ръководство. Според него, руските власти са прекарали твърде много време в култивиране на имиджа на страната като велика сила, вместо да предприемат мерки, за да гарантират нейното действително утвърждаване като такава. Обещанието „Можем да повторим!“ се провали, заключи Калашников.

Той отправи критики и към кампанията за въздушни удари, която осакати енергийната инфраструктура на Украйна и остави обикновените украинци на тъмно и студено. "Милиони киевляни, включително много възрастни хора, жени и деца, след "ледената катастрофа" в Киев ще се превърнат в хора, които смъртно мразят руснаците и Руската федерация. Те ще предадат омразата си на децата и внуците си", предупреди Калашников.

Журналисти, приятелски настроени към иранския режим, съобщават, че Москва е доставила на Иран бронирани машини „Спартак“ и бойни хеликоптери през последните седмици, вероятно за да помогне за потушаването на протестите, казва Никита Смагин, експерт по руско-иранските отношения и сътрудник в Карнегиевия фонд за международен мир.

„Но, разбира се, иранците нямат илюзии и знаят, че ако ситуацията стане наистина критична, Русия просто ще се оттегли, както го направи с Башар Асад“, добави той.

Реалността е, че вдъхновеният от Москва съюз винаги е бил до голяма степен фикция, каза бившият руски дипломат Борис Бондарев. „Нито Венецуела, нито Иран са част от някаква руска империя“, каза той. След началото на войната в Украйна „беше важно Русия да покаже, че не е сама, но това беше само пропаганда“.

Според Смагин, споразумението за партньорство между Иран и Русия изрично няма клауза за взаимна отбрана, показва отношенията на двете държави като „стабилни“, но оцветени със „сериозно недоверие“. „Тези две страни не са истински съюзници; те са стратегически партньори по необходимост, защото и двете имат малко други възможности“, каза той.

Кремълските рупори се опитват да представят ситуацията в положителна светлина, твърдейки, че крещящото пренебрежение на международното право от страна на Вашингтон доказва правотата на Русия във войната в Украйна.

Други коментатори се опитват да омаловажат значението на отношенията между Русия и нейните съюзници или да подчертаят разликите между Втората световна война и войната в Украйна, за да оправдаят липсата на напредък. Не става въпрос за слабостта на руската армия, твърдят те, а просто за това, че руснаците са по-малко ангажирани днес, отколкото тогава.

„В първия случай цялата страна се бори срещу нацистите, но сега само на около 5% им пука“, написа Телеграм каналът с красноречиво име DONTSTOPWAR ("Не спирайте войната" - бел.ред.).

Самият Путин все още не е коментирал събитията във Венецуела и Иран, верен на навика си да оставя лошите новини за подчинените си, каза дипломатът Бондарев. Според него, Кремъл вероятно разглежда действията на САЩ във Венецуела и завземането на петролния танкер като опити за притискане на Русия.

За да демонстрира устойчивостта си на натиск, Русия търси начини да демонстрира господството си, предимно в Украйна, каза Бондарев, визирайки изстрелването на ракета „Орешник“ миналата седмица:

„Дори Кремъл да е слаб, той ще се стреми да покаже, че е силен.“