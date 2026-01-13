Археолози откриха древен артефакт с ужасяващо смъртно предупреждение

Плочата на 3300 години е открита в руините на Бюклукале край река Кизилирмак

Археолози в Турция откриха зловещо послание, издълбано в плоча на 3300 години, което отправя смразяващо предупреждение към всеки, дръзнал да му се противопостави.

Древният артефакт е открит в руините Бюклукале край река Кизилирмак, на около 60 мили от Анкара. Той разкрива подробности за катастрофално нашествие, заплашващо Хетската империя, разположена на около 100 км от столицата на Турция, съобщава Anatolian Archaeology.

Зловещият надпис гласи:

"Който наруши това, ще умре".

Експертите смятат, че тази сурова заплаха е отправена от Хетската империя, за да предупреди да не се нарушава договорът, който вероятно е придружавал плочката като подарък. Анализът на керамични фрагменти, събрани по време на разкопките през 2023 г., показва, че Бюклукале е било селище от един период от епохата на Хетската империя, простиращо се на около 500 м в диаметър, съобщава Daily Star.

Печатът съдържа текст, написан на древна близкоизточна логическа азбука.

Макар че предупреждението съответства на известните хетски закони, които позволяват телесни наказания, то е особено поразително, тъй като хетите обикновено предпочитали да налагат глоби за нарушаване на споразумения - което прави тази плочка изключително необичайна.

Откритието изненадало археолозите, особено екипа, ръководен от Кимийоши Мацумура от Японския институт по анатолийска археология, който бил поразен от използвания език. Членът на факултета на катедрата по археология и ръководител на разкопките в университета „Киршехир Ахи Евран“ доц. д-р Кимийоши Мацумура направи завладяващо откритие по време на работата си на археологически обект - фрагментиран теракотен печат, изписан с древен текст.

Мацумура разкри, че печатът, за който се смята, че е бил използван от цар и царица, е открит по време на миналогодишните разкопки. Той обясни: "На този печат има клинописен надпис. Върху печата великият крал Табарна (суверенен крал) или Таванана (суверенна кралица) пише:

„Който счупи това, ще умре“.

Той обясни още, че подобни печати обикновено се използват за удостоверяване на договори, като надписът служи като предупреждение срещу нарушаване на договора.