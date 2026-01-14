Китайски „турист“ е обвинен за незаконно заснемане на стратегическя бомбардировач B-2 Spirit

Стратегическият бомбардировач с голям обсег Northrop B-2 Spirit на ВВС на САЩ не е рядка гледка, тъй като самолетът редовно прелита над големи събития - най-вече на футболния мач Rose Bowl в Южна Калифорния този месец. Въпреки това, той остава един от най-модерните самолети на ВВС на САЩ, поради което има ограничения за фотографирането му, докато е на земята в базата си, пише The National Interest.

Министерството на правосъдието на Съединените щати (DoJ) миналата седмица обвини Цилин Ву, 35-годишен китайски гражданин, за това, че е фотографирал B-2 на земята във военновъздушната база Уайтман (AFB) в Мисури. Според наказателното обвинение, на 2 декември 2025 г. Ву е бил спрян на периметъра на военната база, където се помещава целият флот от бомбардировачи с летящи крила.

Службата за специални разследвания на военновъздушните сили (AFOSI) „разследва сигнал за подозрителен миниван с регистрационен номер от Масачузетс“, паркиран близо до периметъра.

Ву твърдял, че е наблюдавал B-2, което не е необичайно или незаконно. Според AFOSI, по това време той е бил информиран, че правенето на снимки или записването на видео не е разрешено. AFOSI обаче е била уведомена, че същият миниван по-късно се е върнал и Ву е бил открит там отново. След като е бил конфронтиран с агенти, Ву признал, че е направил видеоклипове и множество снимки на B-2 Spirit, части от военновъздушната база Уайтман и друго военно оборудване.

„Общо следователите са наблюдавали 18 изображения и видеоклипове, които Ву признава, че е направил на инсталацията и военното оборудване“, обясни Министерството на правосъдието. Освен това се отбелязва, че Ву е признал, „че е снимал друга база на американските военновъздушни сили и нейния военен самолет“, включително инцидент от май 2024 г. близо до Националната авиобаза Кий Уест, Флорида, и друг близо до базата Лангли, Вирджиния. Ву признава, че е снимал няколко самолета на американските военновъздушни сили в Лангли, включително A-10 Thunderbolt II , B-2 Spirit и B-52 Stratofortress.

Това не е първата среща на китайските граждани с американските власти.

Министерството на правосъдието заяви, че Ву е влязъл незаконно в Съединените щати на 22 юни 2023 г. близо до Ногалес, Аризона, и скоро след това е бил арестуван от имиграционните власти.

„Поради липса на място за задържане, Ву беше освободен под гаранция, за да изчака процедурата по имиграционно отстраняване, първоначално насрочена за 9 февруари 2027 г.“, потвърди допълнително Министерството на правосъдието.

След като беше задържан от агенти на AFOSI, Ву беше арестуван отново от Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE) на 3 декември 2025 г.

Наказателната жалба е подадена в Западния окръг на Мисури, а случая разследват американската AFOSI, Федералното бюро за разследване (ФБР), Силите за сигурност на ВВС на САЩ и Службата за правоприлагане и отстраняване на ICE.

Според Министерството на правосъдието, „Ако бъде осъден за нарушение на 18 USC § 795, Ву ще бъде осъден на присъда до една година във федерален затвор.“

Както съобщава ClearanceJobs , този последен инцидент следва „добре документиран, многогодишен модел на китайски граждани, опитващи се да извършват неоторизирано визуално наблюдение на американски бази“. Има многобройни съобщения за китайски „туристи“ или други, които са използвали дронове, за да записват видеоклипове на чувствителни военни съоръжения.

Освен това, Ву може да не е бил единственият китайски гражданин, който е обръщал голямо внимание на военновъздушната база Уайтман.

Разследващ новинарски репортаж на Филип Ленчицки от The Daily Caller, публикуван през ноември 2025 г., отбелязва наличието на „парк за ремаркета, собственост на чуждестранни граждани“, свързан с разузнаването на Китайската комунистическа партия (ККП). „Паркът за ремаркета Knob Noster“ е установен на по-малко от миля от пистата на военновъздушната база Уайтман – и е само един от „няколкото имота“ в близост до американски военни съоръжения, придобити от китайски фиктивни компании.

За автора: Петер Сучиу

Петър Сучиу е публикувал над 3200 статии в повече от четири дузини списания и уебсайтове през 30-годишната си кариера в журналистиката. Той редовно пише за военна техника, история на огнестрелните оръжия, киберсигурност, политика и международни отношения. Петър е и сътрудник на Forbes и Clearance Jobs. Той живее в Мичиган. Можете да го следите в Twitter: @PeterSuciu.