Китай надмина Русия в надпреварата за ядрени подводници

Още по темата: Русия приема нова танкова тактика в неочаквана офанзива 12.01.2026 16:32

Мащабът на инвестициите в производството на кораби клас Type 093B е важен индикатор

Последните оценки за размера на флота от ядрени подводници на ВМС на Китайската народноосвободителна армия показват, че той е изпреварил този на руския флот по размер, което го прави втория по големина след този на ВМС на Съединените щати. Основен двигател на тази тенденция е мащабното производство на атакуващи подводници клас 093B, от които се очаква 16 да са започнали строителство. В момента се смята, че ВМС разполагат с 32 активни ядрени подводници, в сравнение с приблизително 25-28 в руския флот, включително девет по-стари атакуващи подводници клас 093/093A, девет подводници с балистични ракети тип 094/094A и 14 атакуващи подводници клас 093B. Сравнително малко се знае за класа Тип 093B, въпреки че се очаква той да интегрира хиперзвукови балистични ракети YJ-20 и хиперзвукови крилати ракети YJ-19 като основно въоръжение и да бъде последният вариант на дизайна от клас Тип 093, тъй като производството се измества към по-новия клас Тип 095, пише Military Watch Magazine.

ВМС на САЩ са забелязали бързо нарастващо предизвикателство от страна на китайския подводен флот, като въвеждането в експлоатация на нови поколения кораби и свързано с тях въоръжение се е случило с безпрецедентна скорост. Сред анализаторите в Съединените щати се е формирал нарастващ консенсус, че макар производителността на китайските подводници, и по-специално тяхната безшумност, да се е подобрила значително, ВМС на САЩ са били възпрепятствани от голям недостиг в производствения капацитет за подводници. Очаква се американският подводен флот да остане далеч под планирания брой, като корабостроителниците на страната могат да строят само 1,2 атакуващи подводници годишно, докато ВМС оптимално биха закупували корабите почти два пъти по-бързо - 2,33 годишно. САЩ също така изостават значително в интегрирането на хиперзвукови ракети в своите подводници и надводни флотилии.

Широко се очаква, че новите атакуващи подводници клас 095 и балистични ракетни подводници клас 096, които в момента се разработват, ще осигурят на ВМС на Народноосвободителната армия преднина пред най-способните американски и руски кораби, като се очаква корабите да интегрират редица нови функции, като например технологии за магнитно задвижване и витла, задвижвани от венци, невиждани в чужбина.

Един корпус от Тип 095 е в ранен етап на сглобяване, докато първият Тип 096 също е в процес на изграждане, като се очаква влизането им в експлоатация в началото на 30-те години на миналия век да направи Китай световен лидер в подводните си възможности. Това отразява бързото утвърждаване на страната като отчетлив лидер в широк спектър от други области, включително разрушители с програми като клас Тип 055, авиация с три типа изтребители от шесто поколение, всички на етапи на летателни прототипи, и междуконтинентално ядрено възпиране с хиперзвукови планиращи апарати, които могат да се движат по начини, с които стратегическите активи на други страни не могат да се сравнят. Мащабът на инвестициите в производството на кораби клас Type 093B е важен индикатор, че редица технологии, разработени за програмата за подводници клас Type 095, вероятно са били интегрирани в корабите, което им позволява да служат като временна мярка, докато корабите от следващо поколение не започнат да влизат в експлоатация.