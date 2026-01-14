Тръмп към иранците: Продължавайте да протестирате

Най-малко 2000 души са загинали в иранските размирици

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова иранците да продължат протестите срещу правителството на върховния лидер аятолах Али Хаменей и предупреди, че ще „действа съответно“, след като разбере колко демонстранти са били убити, съобщава Bloomberg.

„Към всички ирански патриоти – продължавайте да протестирате, ако е възможно, превземете институциите си“, заяви Тръмп в реч в Детройт, добавяйки, че активистите трябва да „запишат имената на убийците и насилниците“, които потискат протестите, „защото те ще платят много висока цена“.

В по-късно, преди да се качи на борда на Air Force One, Тръмп намекна, че следващият му ход ще зависи от заседанието на Съвета за национална сигурност, което трябваше да се състои по-късно във вторник. Според високопоставен американски служител, заседанието щеше да бъде председателствано от вицепрезидента JD Vance. Тръмп отказа да каже какво има предвид.

„Ще получим точни данни за това, което се случва по отношение на убийствата“, каза Тръмп. „Ще разбера в рамките на 20 минути и ще действаме съответно.“

Това повдигна перспективата за по-нататъшни военни удари срещу страната

дни след като представител на Белия дом заяви, че Тръмп е бил информиран за вариантите за атака, включително срещу невоенни обекти.

Американската агенция Human Rights Activists News Agency съобщи, че най-малко 2000 души са загинали в иранските размирици, което ги прави най-смъртоносната вълна от протести в Ислямската република от десетилетия и най-сериозната заплаха за управлението на Хаменеи досега.

Базираната в Осло група „Ирански права на човека“ по-рано предупреди, че „рискът от масови и извънсъдебни екзекуции на протестиращи е изключително сериозен“.

Регионът е в състояние на повишена готовност за друга възможна интервенция на САЩ. Преди по-малко от две седмици американските специални сили нахлуха в Каракас и заловиха венецуелския президент Николас Мадуро. А преди седем месеца Тръмп нареди удари като част от усилията да се премахне ядрената програма на Иран. Той одобри и атаки в Сомалия, Йемен, Сирия, Нигерия и в Карибско море.

В интервю за CBS News по-късно Тръмп заяви, че „крайната му цел е да спечели“ и определи успеха, посочвайки предишни военни интервенции.

„Нека го определим във Венецуела. Нека го определим с убития лидер на Ислямска държава Абу Бакр ал-Багдади. Той беше унищожен. Нека го дефинираме с убития ирански военен офицер Касем Солеймани и нека го дефинираме в Иран, където унищожихме иранската ядрена заплаха за около 15 минути“, каза Тръмп.

SpaceX на Илон Мъск също започна да предлага безплатна сателитна услуга Starlink в Иран на фона на блокирането на интернет от страна на иранското ръководство, след като предприе подобни действия след руската инвазия в Украйна и неотдавнашната военна операция на САЩ във Венецуела.