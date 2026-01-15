МО на Дания: Военните на страната са задължени да открият огън в случай на американски удар срещу Гренландия

Датските военни са задължени да отвърнат на огъня по американските войски, ако САЩ се опитат да анексират Гренландия със сила, според говорителя на датското министерство на отбраната Тобиас Роед Йенсен.

„Датските военни части са задължени да защитават датската територия, включително да предприемат незабавни отбранителни мерки, ако е необходимо, ако тя бъде подложена на въоръжено нападение“, заяви той в коментар пред американския портал The Intercept.

Йенсен цитира съответен кралски указ от 1952 г., който се прилага за цялата страна, включително Гренландия. Той отбеляза, че указът позволява на датските военни да защитават страната в случай на нападение, без да чакат инструкции от политически или военни лидери. Министерството на отбраната обаче отказа да обясни пред портала как точно военните биха реагирали на нападение от американски сили.

По-рано Danmarks Radio съобщи, че датското Министерство на отбраната е изпратило военна техника и преден отряд в Гренландия.

На 14 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати остават ангажирани с превземането на Гренландия, въпреки възраженията на Дания.

Гренландия е автономна територия на Дания. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген, в допълнение към задълженията си към НАТО, подписаха Договора за отбрана на Гренландия. Съгласно него Съединените щати се ангажираха да защитават острова от евентуална агресия.