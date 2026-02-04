Русия връща Су-57 в играта за индийските ВВС

Индия може да получи свой собствен стелт изтребител Су-57 Felon от Русия

Русия подновява усилията си да продаде Су-57 на Индия, като предлага вариант Су-57E, произведен с широко участие на индийската промишленост и местни системи, в съответствие с изискванията на „Make in India“. След като Индия преди това се отказа от съвместното производство, преговорите са преминали в технически дискусии с участието на големи държавни отбранителни фирми и перспективата ескадрили от Су-57 да поемат мисии с висок приоритет, които сега се изпълняват от Су-30MKI. Обсъждат се три варианта за придобиване: малка покупка от Русия, производство по лиценз с ограничени промени или амбициозно съвместно разработване, което може да доведе до силно персонализиран самолет с суверенни данни, но на значително по-висока цена.

Веднъж считан за малко вероятен за износ, Индия остава търсен клиент за руския изтребител от 5-то поколение Sukhoi Су-57. Преди почти десетилетие Индия отхвърли значителна руска оферта за съвместно производство на самолета на местно ниво. Все пак Ню Делхи се въздържа, посочвайки като проблемни многото модификации, които искаше, пише 19FortyFive.

Но интензивните лобистки усилия през последните месеци изведоха идеята за индийски вариант на самолета на преден план в дискусиите за бъдещото развитие на индийските въздушни сили (IAF). По време на посещението си в Индия в началото на декември 2025 г. руският президент Владимир Путин лично рекламираше самолета пред индийския премиер Нарендра Моди и призова шефа на руския национален консорциум за производство на самолети да бъде посредник.

Изпълнителният директор на Руската обединена самолетна корпорация (OAK) Вадим Бадеха заяви миналата седмица, че версията Су-57E за Индия ще бъде произведена с „максимално използване на индийската промишленост и индийските системи“. Това представлява значителна промяна в стратегията, която Москва използва за продажбата на самолета, както и в усилията й да постигне споразумение с инициативата „Произведено в Индия“, която е основното изискване за всяка оръжейна система, произведена в чужбина.

Вместо това индийският Су-57E ще бъде значително локализирана индийско-руска индустриална инициатива, която ще използва максимално индийските подсистеми и модификации на оригиналния дизайн. Тези дискусии следват потвърждението, че преговорите с Индия са насочени към постигане на споразумение за лицензионно производство на изтребителя от пето поколение Су-57.

Тези дискусии вече са достигнали нивото на напреднал технически диалог, в който участват големите индийски държавни отбранителни фирми, отговорни за разработването на дизайна и конфигурацията. Индийски източници, коментиращи в западни публикации, вече открито обсъждат използването на Су-57 в ескадрили от първа линия и замяната на самолетите Su-30MKI в някои от по-приоритетните мисии на Индийските въздушни сили.

Според източници в Ню Делхи, има три основни варианта за закупуването на самолета от Индия. Един от тях е предварително предложеното закупуване на ограничен брой самолети, произведени на производствената линия в Русия.

Този вариант не би се различавал от придобиването преди повече от десетилетие на 36 самолета Rafale, произведени от Dassault в завода му в Бордо. Такива поръчки обаче могат да бъдат скъпи. Първоначалните 36 самолета в крайна сметка струваха 9 милиарда долара – от общия бюджет на програмата за 126 самолета от само 10,5 милиарда долара – което накара много хора да се запитат как да се платят останалите 90 самолета, за да се изпълни програмата.

Една от другите две възможности би била лицензионното производство на самолети Су-57 в Индия, но с ограничен брой промени в оригиналния дизайн. Те могат да включват модификации, за да се адаптира самолетът към интегрирането на оръжия, произведени в Индия, или създаването на нови профили на мисии чрез модифициране на изходния код на самолета.

Най-нетипичният и доста амбициозен сценарий би бил съвместна програма за развитие. Тази инициатива би започнала с десетките промени в дизайна, поискани от Индийските въздушни сили, които се разработват от двете страни.

На руските и индийските дизайнерски екипи ще бъдат възложени конкретни и отделни роли. Този процес ще изисква и индийската индустрия да играе най-съществена роля. Ще бъдат направени и значителни промени, за да се адаптира Су-57 за интегриране на локално проектирани индийски подсистеми.

След като това се случи, индийските самолети ще бъдат толкова адаптирани, че след като бъдат внедрени всички желани от Индийските въздушни сили промени в дизайна, те ще бъдат напълно различни самолети, дори повече от Су-30MKI, който е много различен от руския Су-30SM.

Една скорошна оценка на това как би изглеждал „индийски“ Су-57 посочва, че „включването на индийски мисионни компютри, софтуерно дефинирани радиостанции, защитени връзки за данни и местни системи за идентификация на приятел или враг би гарантирало безпроблемна оперативна съвместимост с доктрината за мрежово-ориентирана война на индийските ВВС, като същевременно се запазва суверенитетът на данните и се изолира оперативната информация от външен надзор“.

Рубен Ф. Джонсън има тридесет и шест години опит в анализа и докладването на информация за чуждестранни оръжейни системи, отбранителни технологии и международна политика за износ на оръжие.