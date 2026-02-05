Как Русия използва невронни чипове, за да превърне живи гълъби в дронове

Дроновете-гълъби могат да изминават повече от 300 мили на ден

Руски учени разработват киборг-гълъби дронове, които могат да се използват за тайно наблюдение или военни действия. В рамките на проект с кодово име PJN-1 в мозъците на птиците се имплантират невронни чипове, на гърдите им се закрепват камери, а траекторията на полета им се определя дистанционно от оператори.

Технологията е разработена от Neiry Group, стартираща компания със седалище в Москва, която твърди, че гълъбите превъзхождат конвенционалните дронове с изглед от първо лице благодарение на по-голямата си обхват, издръжливост и способност да достигат труднодостъпни места, пише The Telegraph.

Малки електроди се вмъкват през черепите на птиците и се свързват със стимулатор, монтиран на главите им, което позволява на операторите да ги направляват наляво или надясно чрез дистанционно управление. Раница, захранвана със слънчева енергия, съдържа контролер за полет и се свързва с камера на гърдите на птицата.

Neiry твърди, че дроновете-гълъби могат да изминават повече от 300 мили на ден и могат да се използват за наблюдение на инфраструктура, инспектиране на промишлени обекти, работа в ограничено въздушно пространство и подкрепа на спасителни мисии.

Докато компанията представя проекта като инструмент за наблюдение на гражданската инфраструктура, експертите предупреждават, че технологията лесно може да бъде адаптирана за военни цели. Въпроси са повдигнати и относно финансирането и политическите връзки на Neiry.

Александър Панов, главен изпълнителен директор на Neiry, по-рано изрази съжаление за това, което той нарича „нежния стил“ на така наречената „специална военна операция“ на Русия в Украйна и описа украинците като „руснаци от културна гледна точка“.

Панов заяви, че системата може да бъде адаптирана за други видове, способни да носят по-тежки товари или да се сливат с различни среди.

„В момента решението работи с гълъби, но всяка птица може да бъде използвана като превозвач“, каза той. „За да пренасяме по-тежки товари, планираме да използваме гарвани. За наблюдение на крайбрежни съоръжения – чайки, а за по-големи морски райони – албатроси.“

Технологичният шеф, който е описал крайната си амбиция като създаване на Homo superior, който да замести Homo sapiens, каза, че био-дроновете са привлекли интереса на Русия, Дубай и Индия, включително едно предложение да се използват за наблюдение на електропроводи.

Джеймс Джордано, почетен професор по неврология в Университета Джорджтаун и научен съветник на Пентагона, каза пред Bloomberg, че теоретично такива „био-дронове“ могат да се използват за пренасяне на болести в територията на врага.

Гълъбите ще се присъединят към все по-неконвенционалния арсенал на украинското бойно поле. Русия вече използва обучени делфини за охрана на военноморската си база в Черно море срещу подводни атаки и според информации е монтирала терминали Starlink на коне, за да разшири интернет покритието по фронтовата линия.

Опасенията относно връзките на Нейри с Кремъл се засилиха след разследване на T-Invariant, независима антивоенна организация, основана от руски учени. Разследването установи, че компанията е получила финансиране в размер на около един милиард рубли (почти 10 милиона лири), голяма част от което е от източници, свързани с Кремъл.

Значителна част от средствата са дошли от Националната технологична инициатива, програма, стартирана от Владимир Путин през 2014 г. с цел да се насърчи руското лидерство в глобалната технология.

Смята се, че допълнителното финансиране е дошло от инвестиционни фирми, свързани с руския суверенен фонд, ръководен от Кирил Дмитриев, главен преговарящ на Путин. Той е установил тесни връзки с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер и е ръководил поредица от мирни преговори с Украйна.

T-Invariant също така съобщава, че Neiry получава пари от фонд, свързан с олигарха Владимир Потанин, който е под санкции, и има връзки с института за изкуствен интелект на Московския държавен университет, ръководен от по-малката дъщеря на Путин, Катерина Тихонова.

През януари 2025 г. Neiry представи това, което според компанията е първата в света плъх, свързан с изкуствен интелект, което му позволява да има достъп до онлайн информация и да отговаря на въпроси чрез клавиатура. Компанията също така е заявила, че е променила мозъците на крави, за да увеличи производството на мляко.

Ако експериментите на Neiry успеят, Русия ще стане една от малкото страни, които разработват оперативна технология за био-дронове. Миналата година китайски учени създадоха киборг пчели, използвайки ултралеки мозъчни контролери, за да направляват полета на насекомите.