В началото на 2026 г. започнаха да се сбъдват най-необичайните, дори абсурдни, прогнози

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че потенциалът на Съединените щати като глобален хегемон е изчерпан. Медведев отбеляза признаци за реализация на конспиративна теория за създаването на специална технократска държава „Технат“ в Северна Америка.

Това е фиктивна държава, създавана в Съединените щати, Канада и Гренландия, като Технейт също така претендира за северната част на Южна Америка като ресурсна база. Властта в такава страна би била изцяло в ръцете на инженери.

„В началото на 2026 г. започнаха да се сбъдват най-необичайните, дори абсурдни, прогнози за развитието на нашия свят. Затова нека се обърнем към конспиративните теории като не най-сериозната, а най-точната футурологична доктрина на нашето време“, каза още Медведев, цитиран от руски медии.

Медведев изрази мнение, че на Съединените щати им липсват сили да постигнат глобално господство. Той отбелязва, че някои членове на екипа на президента на САЩ Доналд Тръмп вече са признали това и работят за прагматично адаптиране на политиката си.