Лавров: Действията на САЩ не съответстват на думите им за перспективите за сътрудничество с Русия

Москва е изненадана, че Вашингтон наложи санкции

Някои действия на САЩ не съвпадат съвсем с твърденията за възможността за икономическо сътрудничество с Русия. Руският външен министър Сергей Лавров заяви това в интервю за RT .

„Наскоро беше приет документ за Куба. В него се посочва, че се обявява извънредно положение поради заплахата, която Куба представлява за интересите на САЩ в Карибския басейн, включително поради враждебната и злонамерена политика на Русия. Някак си това не се вписва съвсем в светлото бъдеще на нашето икономическо и инвестиционно сътрудничество“, отбеляза Лавров.

„На всички е забранено да купуват едновременно петрол и газ. И навсякъде казват: руският петрол и руският газ ще бъдат заменени с американски петрол и американски втечнен природен газ“, добави Лавров.

По думите му, Москва е изненадана, че Вашингтон наложи санкции срещу руските компании Лукойл и Роснефт след преговорите в Анкъридж.

„Санкциите остават в сила. Освен това, за първи път бяха наложени нови санкции, много строги, срещу най-големите ни петролни компании „Лукойл“ и „Роснефт“. Това се случи няколко седмици след срещата в Анкъридж. Президентът на Руската федерация Владимир Путин беше изненадан“, каза още Лавров. „Разделихме се в Анкъридж, като Русия подкрепи предложението на САЩ за разрешаване на украинската криза“, отбеляза Лавров. „След това очаквахме САЩ да потвърдят: „Тъй като сте съгласни с нашето предложение, нека обявим нещо, да свикаме конференция, да подпишем нещо, да свикаме Съвет за мир“. Но изведнъж се появиха санкции срещу Лукойл и Роснефт.“