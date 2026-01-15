Китай ускорява военната си авиация: 1000 изтребителя J-20 до 2030 г.

В нов доклад, публикуван от британския Royal United Services Institute (RUSI), се оценява, че до 2030 г. китайските ВВС ще разполагат с около 1000 изтребителя J-20 от пето поколение, като се подчертава значителният скок в производството, което ще достигне около 120 изтребителя годишно през 2025 г. Това следва подобна прогноза за производство на над 1000 изтребителя, направена от водещия експерт по програмата за изтребители Абрахам Абрамс през 2024 г. в книгата му „Китайският стелт изтребител: J-20 „Могъщият дракон” и нарастващото предизвикателство за западното въздушно превъзходство”. Мащабът на производството на J-20 в момента е в собствена лига, заедно с американския F-35 и четвърто поколение J-16, въпреки че за разлика от F-35, който се произвежда за над дузина служби по целия свят, всички J-20 се произвеждат изключително за китайските въздушни сили, Military Watch Magazine.

Докладът на RUSI особено подчертава нарастващата „усъвършенстваност и реализъм на редовните тренировки на PLAAF Въздушните сили на Народната освободителна армия и PLANAF Въздушните сили на Военноморските сили, особено във флотите J-16 и J-20”.

„Екипажите редовно извършват сложни тренировки и демонстрации на сила, включващи изтребители, бомбардировачи, танкери и самолети AEW&C, в координация помежду си и с групите за действие на повърхността на PLAN. Това е особено забележително около Тайван и в Японско море“, се отбелязва в доклада.

Увеличаването на броя и възможностите на най-модерните изтребители от пето и „4+ поколение“ се подкрепя от значителни подобрения в обучението. Оценката също така изтъква подобренията в технологиите за въздушно-въздушни ракети, които понякога са давали на китайските изтребителни единици значително предимство пред техните колеги от ВВС на САЩ.

Последните оценки на производството на J-20 съвпадат с петнадесетата годишнина от първия му бой през януари 2011 г.,

като въвеждането на изтребителя в експлоатация само шест години по-късно е ранен индикатор, че неговото развитие ще протече много по-гладко от това на конкурентите му в САЩ и Русия. Това съвпада и с публикуването на видеозапис, потвърждаващ, че първата партида J-20, интегрираща двойни турбовентилаторни двигатели WS-15 от ново поколение, е завършила серийното производство в края на декември, което е важен етап, който ще разшири още повече предимствата на изтребителя по отношение на летателните характеристики, обхвата и мощността на бордовите системи в сравнение с конкурентните западни изтребители. Това съвпада и с една от най-рисковите операции в историята на програмата, когато изтребител изглежда е прелетял над остров Тайван, избягвайки прехват от въздушните сили на Република Китай, която технически е в състояние на гражданска война с Китайската народна освободителна армия.

Бързото разширяване на флота от J-20 има значителни последствия за баланса на силите в Тихия океан и прави разпространението на баланс на силите, доминиран от Запада, все по-неизпълнимо. Единственият сравнително усъвършенстван изтребител, F-35, е бил приоритизиран за разполагане в региона както от Съединените щати, така и от все по-голям брой държави от Западния блок от Италия до Холандия, но е далеч по-малко оптимизиран за въздушно-въздушни операции с по-малко от половината обхват, много по-малка ракетна носимост и радар, както и по-консервативни летателни характеристики. Дългата история на сериозни недостатъци в степента на наличност на F-35 и големите забавяния в текущите усилия за привеждане на самолета в съответствие с стандарта Block 4, който се счита за жизненоважен за бойни действия с висока интензивност, допълнително ограничават ефективността на тези западни ответни мерки. Очаква се балансът на силите във въздуха да стане по-благоприятен за китайските интереси в началото на 2030-те години, тъй като страната е водеща в света по въвеждането в експлоатация на първите в света изтребители от шесто поколение, след като през 2024 г. започна тестове на прототипи с няколко години преднина пред Съединените щати. Започването на производството на наследник от шесто поколение на J-20 може да доведе до значително намаляване или прекратяване на производството на изтребители от пето поколение.