Антикорупционният чук на Си: Рекордни арести разтърсват Китай

Китайският президент Си Цзинпин заяви, че борбата с корупцията е битка, която страната не може да си позволи да загуби, като потвърди твърдата си позиция в дългосрочната кампания срещу корупцията, която засяга много области на китайското общество, съобщи Ройтерс.

През последните години антикорупционната кампания в Пекин доведе до редица показни разследвания, отразяващи над десетгодишните усилия на Си да изкорени корупцията и да наложи строга дисциплина в управляващата Китайска комунистическа партия.

Сред задържаните през миналата година са бившият ръководител на комисията за ценни книжа И Хуейман, бившият председател на "Чайна истърн еърланс" (China Eastern Airlines) Лю Шаоюн, както и деветима висши военни служители, включително вторият по ранг генерал в страната Хъ Вейдун.

Борбата с корупцията остава тежка и сложна, подчерта Си в началото на тридневната пленарна сесия на Централната комисия на Китайската комунистическа партия по проверка на дисциплината. Той призова за "непоколебима политика под висок натиск".

"Корупцията е пречка пред развитието на партията и държавата. Антикорупционната борба е решаваща битка, която не можем да си позволим да загубим и не бива да губим", цитира думите му държавната агенция Синхуа.

По данни на комисията, оповестени в началото на януари, през миналата година са били разследвани рекордните 65 високопоставени служители, в сравнение с 58 през предходната година. Списъкът се е разширил от държавни служители на високи постове до бивши ръководители на университети и държавни предприятия.