Южна Корея моли Китай за помощ срещу ядрената програма на Пхенян

Ли Дже Мюн е първият южнокорейски президент, посетил Пекин от шест години насам

Президентът на Южна Корея Ли Дже Мюн заяви, че е призовал китайския лидер Си Дзинпин да помогне за ограничаване на ядрената програма на Пхенян и е предложил замразяване на програмата в замяна на „компенсация“.

Ли е първият южнокорейски президент, посетил Пекин от шест години насам. На 5 януари той се срещна със Си, ден след като Северна Корея изстреля две балистични ракети в Японско море.

В Шанхай, в края на посещението си, Ли каза, че е поискал Китай да играе ролята на посредник, за да върне Северна Корея на масата за преговори.

„Всички наши канали са напълно блокирани. Надяваме се Китай да може да служи като посредник – посредник за мир“, заяви Ли.

В отговор Си призова Сеул да прояви търпение към Пхенян, като отчете напрегнатите отношения между двете Кореи. Ли призна, че Пекин е прав и отбеляза, че Южна Корея е провеждала военни действия, които Северът е възприел като заплаха.

Президентът представи и конкретен план за замразяване на ядрената програма на Северна Корея в замяна на „компенсация“.

„Само спирането на настоящото ниво – без допълнително производство на ядрени оръжия, без прехвърляне на ядрени материали и без развитие на междуконтинентални балистични ракети – вече би било печалба.“

Ли добави, че дългосрочната цел остава ядренo-свободен Корейски полуостров и че е помолил Китай да предаде това послание на Пхенян, като има консенсус по тези точки от страна на Пекин.