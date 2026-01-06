Китай пуска морските си чудовища: Нова ера за военноморската мощ

Военноморските сили на Китайската народоосвободителна армия се очаква да започнат въвеждането на разрушители клас Type 055 от втората производствена серия през 2026 г., което ще отбележи нов етап в една от най-амбициозните програми за надводни бойни кораби в света от времето на Студената война насам, пише Military Watch.

Първият разрушител от този клас – Nanchang – беше приет на въоръжение на 12 януари 2020 г. Последният от осемте кораба от първата серия, Xianyang, беше спуснат на вода на 30 август същата година и официално влезе в строя през април 2023 г. Още в началото на 2022 г. се появиха информации за планирано продължаване на производството, които впоследствие бяха потвърдени, макар общият брой на корабите да остава неясен.

Китай е единствената държава в света, която едновременно произвежда няколко типа разрушители. Type 055 представлява по-тежкия клас, допълващ по-леките разрушители Type 052D, от които над 30 вече са в активна служба, а само през 2025 г. бяха спуснати на вода още седем. Паралелното производство на двата класа позволи на Китай в определени години, като 2019 г., да достига темпове от до 10 разрушителя годишно.

През май 2024 г. се появиха информации, че десетият разрушител Type 055 е бил спуснат на вода. Анализатори се позоваха на нови сателитни снимки от търговски източници, показващи активност в корабостроителниците в Далиен и Шанхай, където съответно са построени десетият и деветият кораб от класа.

Смята се, че разрушителите от втората производствена серия ще бъдат оборудвани с нови турбогенератори, разработени от 704-и изследователски институт на Китайската държавна корабостроителна корпорация, които осигуряват значително по-висока енергийна мощност. Още по-съществено подобрение е въоръжението. През декември 2025 г. китайски държавни медии за първи път публикуваха кадри от реален пуск на хиперзвукова противокорабна балистична ракета YJ-20 от разрушителя Wuxi.

Ракетата YJ-20 беше потвърдена като влязла в морски летателни изпитания през април 2022 г. и се смята за революционно усилване на и без това водещата в световен мащаб огнева мощ на класа Type 055, давайки ясно изразено предимство спрямо американските, руските, японските и южнокорейските разрушители.

Класът Type 055 привлече сериозно международно внимание през 2025 г. – както с демонстрации на сила в близост до Австралия през февруари, така и през декември, когато разрушители от този клас, заедно с два по-малки Type 052D, ескортираха самолетоносача Liaoning по време на операции край японски води.

Според резултати от военни симулации, публикувани през февруари, при подкрепа от безпилотни ракетни катери един-единствен разрушител Type 055 би могъл да неутрализира до осем американски разрушителя клас Arleigh Burke. Корабите разполагат със 112 вертикални пускови установки за крилати и зенитни ракети, което ги прави едни от най-големите и най-тежко въоръжени надводни бойни платформи в света.

Освен това Type 055 е оборудван с двулентова радарна система, сходна с американската SPY-3/SPY-4, която Военноморските сили на САЩ не успяха да интегрират напълно в разрушителите клас Zumwalt. Тази система осигурява изключително висока ситуационна осведоменост, включително способности за откриване на цели зад хоризонта.

