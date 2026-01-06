Мощен трус удари Япония: Има ли опасност от цунами

Земетресение с магнитуд 6,2 разтърси Западна Япония, съобщиха световните агенции, позовавайки се на японските сеизмологични служби. По данни на експертите няма опасност от цунами.

Малко след основния трус е регистрирано и вторично земетресение с магнитуд 5,1. Епицентърът е бил в източната част на префектура Шимане, на дълбочина около 10 километра.

Властите съобщават, че към момента няма данни за сериозни щети или пострадали. Сеизмолозите продължават да наблюдават ситуацията за евентуални нови трусове.

Припомня се, че в средата на декември земетресение с магнитуд 6,7 удари североизточната част на Япония. Тогава Японската метеорологична агенция издаде предупреждение за цунами, но в крайна сметка страната се размина без сериозни последици.