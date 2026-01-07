Служител на японската ядрена агенция изгуби телефон с поверителни данни в Китай

Японецът е загубил служебния си телефон в Китай на 3 ноември 2025 г.

Служител на японската агенция за ядрена безопасност е загубил служебния си телефон, съдържащ поверителна информация, по време на лично пътуване до Китай, а властите не могат да потвърдят дали данните са били компрометирани. Инцидентът се случва в момент, когато Япония се опитва да съживи ядрената си програма, която е в застой от повече от десетилетие, съобщава BBC.

Телефонът съдържал поверителни данни за контакт на персонал, участващ в дейности по ядрена безопасност в Агенцията за ядрено регулиране (NRA). Агенцията не можа да потвърди дали данните са били изтекли, според съобщения в японските медии.

Япония нареди всички свои ядрени реактори да бъдат спрени през 2011 г., след като земетресение с магнитуд 9,0 и цунами с магнитуд предизвикаха разтопяване на реактора в атомната електроцентрала Фукушима. NRA, агенцията за ядрена безопасност, беше създадена след ядрената катастрофа във Фукушима, за да наблюдава ядрената безопасност, включително рестартирането на реакторите на страната.

Смята се, че човекът на NRA е загубил служебния си телефон на 3 ноември миналата година, докато е преминавал през проверка за сигурност на летище в Шанхай по време на лично пътуване. Той е забелязал, че телефонът липсва три дни по-късно и въпреки проверките на летището не е успял да го намери. Службата раздава смартфони на определени служители, за да могат да реагират бързо при извънредни ситуации, съобщи вестник "Асахи". Според "Киодо Нюз" засегнатият отдел отговаря за защитата на ядрените материали от заплахи като кражба и тероризъм в съоръженията на страната.

NRA е докладвала инцидента на Комисията за защита на личната информация на страната и е предупредила служителите да не приемат служебни обаждания в чужбина, съобщиха местните медии.

Многократни нарушения на сигурността

Това не е първият път, в който японските ядрени служители са в новините заради нарушения на сигурността. През 2023 г. служител в атомната електроцентрала Кашивазаки-Карива, най-голямото ядрено съоръжение в света, загуби купчина документи, след като ги постави на капака на колата си и потегли.

Миналият ноември друг служител в електроцентралата Кашивазаки-Карива е бил разкрит, че е боравил неправилно с поверителни документи, като е правил копия от тях и ги е заключвал в офис. И тази седмица Chubu Electric Power, оператор на атомна електроцентрала в централна Япония, заяви, че може да е използвала удобно подбрани данни по време на инспекциите за безопасност на своята атомна електроцентрала. NRA оттогава е спряла оценката си за рестартирането на реакторите на Chubu, позовавайки се на "компрометиране на критични данни от инспекциите“, съобщи Reuters.