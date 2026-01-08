J-20 над Тайван: китайският стелт изтребител премина без да бъде засечен

Разполагането на J-20 за полети над остров Тайван представлява важен индикатор

Нови кадри, публикувани от Източното командване на Китайската народноосвободителна армия, показващи съвместните учения „Мисия за справедливост 2025“ в края на декември, изглежда показват изтребител J-20 от пето поколение, прелитащ близо до авиобаза Пингтунг на остров Тайван, което повдига въпроси относно уязвимостта на местната отбрана. Базата се управлява от Военновъздушните сили на Република Китай, които остават в състояние на конфликт с Народноосвободителната армия като част от технически продължаващата китайска гражданска война между враждуващите китайски правителства в Тайпе и Пекин. Въпреки че Република Китай претендира за цялата китайска територия, което в съчетание с липсата на международно признание прави въздушното ѝ пространство трудно за определяне, изображението показва, че J-20 е действал над сушата дълбоко в територия, над която в противен случай би се очаквало да бъде прихванат, пише Military Watch Magazine.

Способността на Военновъздушните сили на Република Китай да се борят с усъвършенствани изтребители от пето поколение, като J-20, отдавна е под сериозно съмнение. По-голямата част от изтребителите на службата използват остарели механично сканирани антенни радари, които са силно ограничени в способността си да откриват такива цели, камо ли да ги проследяват или заключват. Службата започна да експлоатира изтребители F-16V „поколение 4+“ през ноември 2021 г., след като модернизира изтребителите F-16A/B до този стандарт и интегрира нови активни електрически сканирани антенни радари AN/APG-83 и съвременни канали за данни за подобряване на ситуационната осведоменост. AN/APG-83 въпреки това е един от най-малките и най-слабите от този вид, поради ограниченията на носовия конус на радара на F-16 като сравнително лек изтребител. Друго ограничение остават ракетите „въздух-въздух“ AIM-120, използвани от изтребителите, които продължават да използват механично сканирани антенни радари за насочване.

Използването на най-способния си изтребител за превъзходство във въздуха дълбоко в територия, за която се предполага, че е контролирана от въоръжените сили на Република Китай, би представлявало сериозна демонстрация на сила от страна на Народноосвободителната армия, в момент, когато в Тайпе остават големи опасения, че военните предимства на континента стават все по-големи.

Влизането на J-20 в експлоатация през февруари 2017 г.

и бързата модернизация на дизайна му през следващите девет години представляват важни повратни точки в баланса на силите в Източна Азия, като изтребителят все повече се смята за най-способния в света по отношение на своите възможности „въздух-въздух“. През декември беше потвърдено, че подобрен нов вариант на изтребителя, интегриращ двигателя WS-15 от следващо поколение, е довел до завършване на серийното производство на първата партида, като се очаква самолетът да има значително по-голяма тяга от всеки друг тактически боен самолет.

В резултат на международния статут на Тайпе, Министерството на отбраната на Република Китай не е в състояние да закупи изтребители от пето поколение, като усилията за поръчка на единствения съвместим с НАТО изтребител от новото поколение, F-35, постоянно са отхвърляни от Вашингтон. Възможността за разработване на такъв самолет самостоятелно в момента се разглежда, въпреки че ограниченията на индустриалната база и наличните технологии означават, че е малко вероятно той да бъде равностоен конкурент на изтребителите от континентален Китай и САЩ. Разполагането на J-20 за полети над остров Тайван представлява важен индикатор за преобладаващите траектории на силите в Тайванския проток и служи като предупреждение не само за Тайпе, но и за Япония и държавите от Западния блок, които са заявили, че могат да се намесят, ако военните действия се възобновят.

Прогнозите са, че Военновъздушните сили на Народноосвободителната армия ще бъдат водещи в света по отношение на въвеждането на изтребители от шесто поколение в експлоатация в началото на 2030-те години, което допълнително ще увеличи несъответствието между двата флота в Тайванския проток. Разполагането на J-20 за полети над остров Тайван представлява важен индикатор за преобладаващите траектории на силите в Тайванския проток и служи като предупреждение не само за Тайпе, но и за Япония и държавите от Западния блок, които са заявили, че могат да се намесят, ако военните действия се възобновят.