Северна Корея разширява производството на противотанкови ракети Bulsae-4 „Изстреляй и забрави“ след обширни бойни изпитания в Украйна

Нов вариант на електрооптично-управляемата противотанкова ракетна система с голям обсег Bulsae-4 влезе в серийно производство в Северна Корея, като държавните медии съобщават, че това ще осигури значителен тласък на противотанковите възможности на фронтовите подразделения, пише военното издание Military Watch.

Очаква се доставките на първите бройки да започнат през първата половина на 2026 г., а производственият капацитет се очаква да се увеличи около 2,5 пъти. Bulsae-4 има сходни характеристики с американските Javelin и китайските противотанкови ракети HJ-10, включително възможности за насочване извън линията на видимост, системи за насочване, позволяващи насочване по метода „стреляй и забрави“, и траектории, осигуряващи удар върху по-слабата горна броня на превозните средства. Тя може да се похвали с над два пъти по-голям обсег на Javelin, приблизително 10 километра. Ракетата е наблюдавана за първи път в експлоатация на украинския театър на военните действия през август 2024 г., или след износа ѝ за Русия, или когато е въведена в експлоатация от части на Корейската народна армия, участващи във военните усилия , и осигурява много значителни предимства в производителността пред руските си аналози.

Давайки представа за бъдещето на ракетната програма, председателят на управляващата Корейска работническа партия Ким Чен Ун заяви по време на посещение във фабрика, занимаваща се с производство, че новата система може да замени някои мисии на ракетната артилерия, като нейната прецизност потенциално компенсира много по-малките обеми, които могат да бъдат използвани.

Всяка ракета е значително по-скъпа от по-непрецизно насочваните ракети. Използването на управляеми противотанкови ракетни системи за роли, различни от поразяване на вражеска броня, става все по-разпространено в големи конфликти, като самата Bulsae-4 е била използвана за успешно насочване на украински мобилни артилерийски системи далеч зад фронтовата линия. Ливанската паравоенна групировка Хизбула използва системи Almas с подобни характеристики на насочване, макар и много по-къси обсеги, за да насочва израелски ракетни установки земя-въздух и радарни системи многократно през 2024 г., докато подкрепяните от Израел бунтовници в Иран през юни 2025 г. използваха ракетни системи Spike, за да неутрализират по подобен начин собствените наземни противовъздушни отбранителни системи на Иран.

Поръчките за разширяване на производството на новата противотанкова ракетна система с около 2,5 пъти отразяват част от по-широките усилия за разширяване на производството на широка гама от типове ракети, които включват изграждането на множество нови фабрики . Това разширяване позволи на Северна Корея да продължи бързо да разширява профила си на износ на оръжие, главно чрез оборудване на руските въоръжени сили, които все по-силно зависят от оборудване от страната.

Изображения от фабрика, участваща в производството, показват последователна архитектура на ракетите и пусковите установки на няколко платформи. Въпреки че ракетата преди това е била разположена от бронирано превозно средство 6×6, наскоро беше представен нов, много по-лек „танков разрушител“ на базата на пикап с шест ракетни пускови установки в товара, като се очаква да бъде въведен в експлоатация и преносим вариант. Снимките от фабриката показват ракети, опаковани в запечатани транспортно-пускови контейнери, които могат да се закрепват с болтове към стойки за превозни средства, което показва гъвкава контейнеризирана система, базирана на превозно средство.

Разширяването на производството на съвременни противотанкови управляеми ракети вероятно е било поне частично финансирано от очакваните десетки милиарди долари годишни приходи, които севернокорейският отбранителен сектор печели от износ на оръжие за Русия. Инвестициите в това разширяване вероятно са били поне частично стимулирани от прогнозираната необходимост от продължаване на бързото оборудване на руските фронтови части, както и на тези в Корейската народна армия. Макар че се очаква руско-украинската война да продължи в обозримо бъдеще, дори ако военните действия сложат край на напрежението между Русия и бързо развиващите се и модернизиращи се сухопътни сили на НАТО, вероятно ще доведат до продължаващо търсене на усъвършенствани противотанкови управляеми ракетни системи.