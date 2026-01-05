Си Дзинпин: Големите държави трябва да поемат водеща роля в спазването на международното право и Устава на ООН

Всички държави трябва да зачитат избрания от другите народи път на развитие и да спазват международното право, както и целите и принципите на Хартата на ООН, като големите държави трябва да поемат водеща роля в това, заяви китайският президент Си Дзинпин, цитиран от Синхуа.

В един свят, обхванат от промени и хаос, едностранните и агресивни действия сериозно подкопават международния ред, добави Си по време на срещата си с ирландския премиер Михол Мартин в Пекин. Той подчерта, че Китай е готов да засили стратегическата комуникация с Ирландия и да разшири практическото сътрудничество, като се стреми да постигне взаимноизгодни резултати.

Си не съобщи подробности за това от какво сътрудничество заинтересован Китай. Във встъпителната си реч той подчерта взаимното уважение и постигането на резултати, от които печелят и двете страни, като "ценен опит за дългосрочното и стабилно развитие на отношенията между Китай и Ирландия", отбелязва Ройтерс.

Мартин, първият ирландски министър-председател, който посещава Пекин от 14 години насам, заяви, че Ирландия признава "незаменимата роля" на Китай в света, подчертавайки усилията на Китай за поддържане на мира, и изтъкна позицията на Ирландия по отношение на отворената търговия.

Мартин призова за "свободната търговия" по време на срещата си Си Цзинпин на фона на търговските напрежения между Китай и Европейския съюз, отбелязва Франс прес. Очаква се Дъблин да поеме ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз през юли, в момент, когато европейците са обезпокоени от дисбаланса в търговския обмен в полза на Китай и се оплакват от ограниченията за достъп до китайския пазар.

"Ние вярваме в свободната търговия, в отворените отношения и, по-специално по отношение на нашите търговски отношения, сме убедени, че е от основно значение да работим заедно за насърчаване на свободната търговия", подчерта Мартин пред Си в присъствието на медиите.

"Откакто Китай и Ирландия установиха взаимноизгодно стратегическо партньорство през 2012 г., обемът на двустранния обмен се увеличи четирикратно, а взаимните инвестиции се развиха по балансиран начин", подчерта от своя страна Си.

Очаква се Мартин да се срещне и с премиера Ли Цян в китайската столица, преди да отпътува за Шанхай, икономическия и финансов център на страната. Китай е най-важният търговски партньор на Ирландия в Азия и петият по големина партньор в световен мащаб, по данни на Дъблин.

Ирландия изнася предимно медицинско оборудване, фармацевтични продукти, селскостопански продукти, IT и финансови услуги за Китай, припомня АФП.